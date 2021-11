Erst- und Zweitimpfung im Impfzentrum erst wieder im Januar möglich

Im Impfzentrum in Günzburg und bei den mobilen Teams im Landkreis sind alle Termine bis zum Jahresende vergeben. Für die Auffrischungen soll es aber neue geben.

Nach unserem Bericht über die Probleme bei der Impfstoffversorgung der Hausärzte im Landkreis Günzburg und der Auskunft des Landratsamts, dass das Impfzentrum sowie die mobilen Teams derzeit genug Lieferungen erhalten würden, hat sich ein Leser an unsere Redaktion gewandt. Er schreibt, dass er auf der Internetseite des Impfzentrums frühestens für den 21. Januar einen Impftermin habe buchen können.

Die Pressestelle des Landratsamts erklärt dazu auf Anfrage erneut, aktuell stehe dem Impfzentrum genügend Impfstoff zur Verfügung. Die Nachfrage sei aber sehr hoch. Durch die Booster-Sonderimpftage würden vom Landkreis innerhalb der nächsten vier Wochen weitere 6000 Booster-Termine angeboten. Diese Termine würden jeweils zur Wochenmitte vor dem jeweiligen Wochenende freigeschaltet. Weitere Informationen dazu soll es in den nächsten Tagen geben.

Immer mal wieder ins Impfportal einloggen für Termine im Kreis Günzburg

Außerdem würden die mobilen Impfteams auch im nächsten Jahr in den Orten im Landkreis unterwegs sein und Impftermine anbieten. Aktuell finde die Abstimmung mit den Kommunen dazu statt. Anfang Januar würden zusätzliche Termine an den mobilen Impfstandorten zur Verfügung stehen. "Impflinge sollten sich in den nächsten Wochen immer mal wieder ins Impfportal einloggen", erklärt das Landratsamt.

Wer seine erste oder zweite Impfung haben möchte, erhalte nach aktuellem Stand erst im Januar wieder einen Termin. Beim Impfzentrum und den mobilen Teams seien bis Jahresende derzeit alle Termine vergeben. Das liege an der hohen Nachfrage. Es könne allerdings sein, dass vereinzelt Termine abgesagt werden und deshalb kurzfristig auch einzelne Termine bis Jahresende wieder frei werden.

Knapp 165.000 Impfungen bislang im Landkreis Günzburg

Stand Montag wurden seit dem Start der Impfzentren im Dezember 2020 insgesamt 164.539 Impfungen gegen das Covid-19-Virus im Landkreis Günzburg durchgeführt. Davon wurden 106.764 in Impfzentren und von mobilen Impfteams, 57.775 von Haus- und Betriebsärzten durchgeführt. Insgesamt waren es 73.578 Erst-, 73.771 Zweit-, 4342 Einmal- und 12.848 Auffrischungsimpfungen. (mit AZ)

