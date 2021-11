Booster-Wochenende: 2000 Impftermine waren innerhalb von 24 Stunden weg

Bei der Aktion vor dem Legoland Günzburg nutzen viele Impfwillige die Gelegenheit für eine Auffrischungsimpfung. Wie die Tage abliefen und was die Bürger dazu sagen.

Vor Kurzem war der hintere Teil des Legoland-Parkplatzes leer, quasi eine grüne Wiese. Innerhalb kürzester Zeit waren die beiden Zelte aufgebaut und alles notwendige für das "Booster-Wochenende“ vorbereitet worden: für insgesamt 2000 zusätzliche Auffrischungsimpfungen. Ein logistischer Kraftakt. Organisator ist der Landkreis Günzburg in Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen, wie dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK), dem Technischen Hilfswerks (THW) und der freiwilligen Feuerwehr. Unterstützung kommt von der Stadt Günzburg, den Bauhöfen, wie auch von der Bundeswehr.

Von der Anmeldung bis zur Impfung: Der Ablauf ist derselbe wie im Impfzentrum. Ohne die Vielzahl an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre die Aktion nicht möglich gewesen. Foto: Peter Wieser

Es ist Samstagvormittag kurz nach zehn Uhr, das Thermometer zeigt gerade einmal zwei Grad. Immerhin ist es trocken. Die meisten Autos auf dem ausgewiesenen Parkplatz tragen ein GZ-Kennzeichen, aber auch Fahrzeuge aus den Nachbarlandkreisen sind dabei: Aus Augsburg, Mindelheim, Heidenheim und weiteren. Die Aktion gilt zwar primär für Bürgerinnen und Bürger aus den Landkreis Günzburg, aber kommen kann grundsätzlich jeder.

Impfaktion am Legoland: Kleine Schlange vor den Zelten

An den Eingängen der beiden Zelte hat sich eine kleine Schlange gebildet. Nicht weil es Verzögerungen gibt, Grund ist, dass einige der Impfwilligen schon vor ihrem gebuchten Termin da sind und nun etwas warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Überhaupt läuft alles völlig entspannt ab, kein Drängeln, jeder trägt eine FFP2-Maske. Dass man zu den anderen Wartenden einen ausreichenden Abstand einhält, ist selbstverständlich. Apropos Termine: Ab vergangenem Mittwoch gegen 11 Uhr habe man sich registrieren können, erklärt Nicolas Kiechle, stellvertretender Direktor der Kreisklinik Günzburg und Verwaltungsleiter des Günzburger Impfzentrums. Innerhalb von 24 Stunden seien alle 2000 Termine weg gewesen. "Das zeigt, wie groß der Bedarf ist.“

Besprechung mit Maske und auf Abstand: (von links) Nicolas Kiechle, stellvertretender Direktor der Kreisklinik Günzburg und Verwaltungsleiter des Günzburger Impfzentrums, Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone, Daniel Conrad, Führungsgruppe Katastrophenschutz, und Venise Abbenseth, projektleitend für das Landratsamt. Foto: Peter Wieser

Etwa 100 Personen sind über den Tag verteilt im Einsatz, darunter acht Ärzte, acht ausgebildete BRK-Sanitäter, die impfen sowie zahlreiche weitere Helfer: Vom Empfang der Impfwilligen, über das Vorbereiten des Impfstoffs bis hin zur Nachbetreuung. Ein Container, wo die Helfer mit Essen und warmen Getränken versorgt werden, ist ebenfalls bereitgestellt. Ohne die Vielzahl an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre das nicht möglich, betont Projektleiterin Venise Abbenseth.

Beide Zelte verfügen über vier Impfstraßen

Die Impfstoffe sind Moderna oder Biontech, wie sie bei den Erst- und Zweitimpfungen verwendet wurden. Beide Zelte verfügen über vier Impfstraßen. An jeder sollen 16 Personen pro Stunde geimpft werden – so ist es vorgesehen. Mit dem Impfzentrum Günzburg und den Außenstellen in Krumbach und Ichenhausen sind damit allein an diesem Samstag insgesamt zwölf Impfstraßen in Betrieb. In den Zelten ist es angenehm warm, der Ablauf ist genau der gleiche wie im Impfzentrum: Anmeldung mit Messen der Temperatur, ärztliche Aufklärung, Impfkabine und gemeinsamer Wartebereich für die 15 Minuten zur Nachbetreuung.

Booster-Impfen am Wochenende beim Legoland Deutschland: Rund 2000 Personen erhielten am Samstag und am Sonntag ihre Drittimpfung. Foto: Peter Wieser

"Es ist dringlich, die Organisation in einem solchem Umfang ist gut. Das verleiht eine ganz andere Schlagkraft und einen richtigen Sprung nach vorne“, betont Dr. Volker Rehbein, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg und ärztlicher Leiter bei der Aktion. Thomas Poster aus Bayersried hat sich soeben seinen "Piks“ abgeholt. "Mir ist das wichtig, weil ich Schulbusfahrer bin. An mir laufen tagtäglich jede Menge Schulkinder vorbei und ich fühle mich damit einfach sicherer", erklärt er. Er habe nicht einmal warten müssen, nach 20 Minuten sei alles vorbei gewesen. Ahmet Baygül, er führt die „Stadt Lounge“ in Burgau, und seine Frau Imral sehen das genauso: "Klar fühlen wir uns sicherer.“ Auch ihnen sei es wichtig gewesen, auf diese Weise schneller einen Termin zu bekommen.

Legoland verfügt über geeignete Infrastruktur

Legoland Deutschland hatte sich nicht nur bereit erklärt, das 800 Quadratmeter große Areal auf dem Parkplatz zur Verfügung zu stellen, sondern sich dazu auch angeboten. Geschäftsführerin Manuela Stone betont: "Für uns ist es wichtig, unterstützen zu können, und wir haben hier die Infrastruktur.“ Venise Abbenseth bestätigt: "Der Platz ist Ideal.“ Und was das Booster-Impfen betrifft: Es werde hervorragend angenommen, alles funktioniere reibungslos und die Helferinnen und Helfer seien bereits ein eingespieltes Team.

Sie haben sich ihre Impfung bereits abgeholt. Jetzt heißt es noch 15 Minuten im Wartebereich zu verweilen. Foto: Peter Wieser

Am kommenden Wochenende werden am Legoland-Parkplatz weitere 2000 Booster-Impfungen verabreicht. Insgesamt sollen an den Adventswochenenden bis Weihnachten 8000 zusätzliche Impfungen stattfinden, hinsichtlich der Örtlichkeit sei man noch in Abstimmung. Dadurch würden gleichzeitig wieder Termine an den Impfzentren frei. Man versuche weiterhin, auch dort die Kapazitäten auszuweiten, betont Nicolas Kiechle.