Etwas mehr Arbeitslose im Kreis Günzburg - aber weniger als vor einem Jahr

An die Lage vor der Pandemie kann der Arbeitsmarkt noch nicht anknüpfen, aber insgesamt erholt sich die Lage. Das zeigt sich auch beim Kurzarbeitergeld.

Wie erwartet ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg leicht gestiegen. Entgegen dem saisonüblichen Muster macht sich ein Anstieg dieses Jahr erst zeitverzögert im August bemerkbar. Die Gründe liegen in der pandemiebedingten Verschiebung von schulischen und beruflichen Abschlussprüfungen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,1 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Derzeit sind 1604 Menschen ohne Arbeit, 73 mehr als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr sind aber deutlich weniger Arbeitslose gemeldet. So lag im August 2020 die Arbeitslosenquote noch bei 3,0 Prozent, und 681 Personen mehr waren ohne Job. Verglichen mit den Jahren vor der Corona-Pandemie liege die Arbeitslosigkeit dennoch noch immer weit höher, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der auch für den Landkreis Günzburg zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth.

"Bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren verzeichnen wir den stärksten Anstieg der Arbeitslosenzahlen mit 22,8 Prozent, während sich das Plus bei den anderen Personengruppen auf einem niedrigen einstelligen Wert bewegt beziehungsweise ein Rückgang zu verzeichnen ist", erklärt Möritz in der Pressemitteilung weiter. "Die Jugendlichen haben nach dem Ende ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung nicht immer nahtlos eine Anschlussbeschäftigung und müssen sich deshalb arbeitslos melden." Insgesamt seien 221 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 41 mehr als im Juli und 154 weniger als vor einem Jahr.

Mehr offene Stellen als im Vorjahr im Landkreis Günzburg

Im August haben sich insgesamt 587 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 230 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 516 die Arbeitslosigkeit beenden, 184 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Von den 1604 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1126 (plus 84 im Vergleich zum Vormonat, minus 697 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 478 (minus elf im Vergleich zum Vormonat, plus 16 zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg gemeldet.

Im August wurden 323 neue Arbeitsstellen gemeldet, 143 beziehungsweise 30,7 Prozent weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 108 Stellen (plus 50,2 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitssuchende können aus 1495 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind zwölf beziehungsweise 0,8 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 620 beziehungsweise 70,9 Prozent über dem Vorjahresniveau.

In mehreren Branchen werden schwerpunktmäßig Mitarbeiter gesucht

"Insgesamt gesehen ist der Stellenmarkt beim Stellenzugang auf einem deutlichen Erholungskurs, jedoch ist beim Stellenbestand das Vorkrisenniveau in unserer Region noch nicht erreicht. So wurden im August 2019 beispielsweise 396 Stellen neu gemeldet, und wir hatten 1994 Arbeitsstellen im Bestand", bewertet der stellvertretende Agenturleiter die Situation.

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Papier- und Verpackungstechnik, Metallbearbeitung, Post- und Zustelldienste, Schweißtechnik, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Maschinenbau, Metallbau und Kunststoff- und Kautschukherstellung.

Die Kurzarbeit scheint rückläufig zu sein

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist weiterhin stark rückläufig. So ging im August bis zum 25. keine einzige Anzeige der Unternehmen ein.

55 Jugendliche haben noch keine Ausbildungsstelle

Seit Oktober, dem Beginn des Berufsberatungsjahres, wurden im Landkreis Günzburg insgesamt 885 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 181 beziehungsweise 17 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum haben sich 644 Jugendliche bei der Berufsberatung gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. Das sind 62 junge Menschen weniger (minus 8,8 Prozent) als im Vorjahr. Insgesamt 55 Jugendliche haben noch keine Ausbildung oder eine andere Alternative.

"Eine duale Berufsausbildung ist eine stabile Basis für die Zukunft und bringt zugleich das erste eigene Gehalt. Viele erfolgreiche Führungskräfte und Selbständige haben mit einer Ausbildung angefangen und später erst eine Aufstiegsfortbildung absolviert. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung stehen jungen Menschen alle Türen offen, Geld verdienen oder Karriere machen, oder beides gleichzeitig. Im Landkreis sind 285 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt. Wer noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat also gute Chancen für den Ausbildungsstart im Herbst", so Werner Möritz.

Das Angebot an offenen Ausbildungsstellen ist breit gefächert. In diesen Berufen gibt es noch besonders viele unbesetzte Berufsausbildungsstellen: Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/-in, Fachkraft - Lagerlogistik, Fachverkäufer/-in, Lebensmittelhandwerk - Fleischerei, Fleischer/-in, Metallbauer/-in - Konstruktionstechnik, Maschinen- und Anlagenführer/-in, Maurer/-in, Fachlagerist/-in, Kaufmann/-frau - Büromanagement. Aber auch in vielen anderen Berufsfeldern gibt es noch attraktive Ausbildungsstellen. Das Angebot kann ganz einfach mit dem Handy über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden. Wer noch unentschlossen ist oder Unterstützung benötigt, kann sich an die Berufsberatung wenden. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater helfen bei allen Fragen rund um Ausbildung und bieten Termine in der Arbeitsagentur oder per Videoberatung an. (AZ)