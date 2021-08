Heimatquiz, Folge 4: Promis im und aus dem Landkreis Günzburg

Nein, das ist kein Widerspruch - prominent zu sein und im Landkreis Günzburg zu leben (oder gelebt zu haben). Testen Sie Ihr Promi-Wissen. Es lohnt sich!

Während der Sommerferiengibt es in jeder Ferienwoche einmal Rätselspaß mit der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten. Und es sind nicht irgendwelche Fragen, die wir Ihnen stellen. Alles bezieht sich auf unsere Heimat, den Landkreis Günzburg. Zu jedem Themenfeld gibt es sieben Fragen. Und das haben wir für Sie vorbereitet:

Folge 1 Tierisches vor unserer Haustür (6. August)

Folge 2 Leser der Zeitung wissen mehr (13. August)

Folge 3 Höher, länger, breiter... (20. August)

Folge 4 Achtung, VIP-Alarm! (27. August)

Folge 5 Gestern war’s (3. September)

Folge 6 Leben im Landkreis (10. September)

Einsendeschluss ist der 30. August

Notieren Sie einfach die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Mailen Sie Ihre Lösung an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Vergessen Sie das Stichwort „Sommerrätsel 2021“ bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon).

Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es für diese Runde Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist in den Ferien jeweils am Montag – dieses Mal also am 30. August. Donnerstags verraten wir die Lösung und wer was gewonnen hat. Und am Freitag stellen wir eine neue Sommerrätsel-Folge vor.

Apropos Preise: Wir verlosen auch stets einen Erlebnis-Gewinn, der nicht käuflich zu erwerben ist. In Folge vier haben drei Gewinner oder Gewinnerinnen die Möglichkeit, samt Begleitperson mit dem Redaktionsleiter der Mittelschwäbischen Nachrichten, Peter Bauer, auf eine besondere Wandertour im Süden des Landkreises zu gehen. Die Route ist nicht beschwerlich, das Erlebnis dafür einmalig. Die eine oder andere Überraschung soll es auch geben.

Der Saal im Günzburger Kino BiiGZ war proppenvoll, als im Januar 2019 die Premiere von "Die Geheimnisse des schönen Leo" lief. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Die weiteren Preise sind drei DVDs "Die Geheimnisse des schönen Leo". Die Dokumentation zeichnet das Wirken des früheren Günzburger CSU-Bundestagsabgeordneten Leo Wagner nach, der ein ausschweifendes (Doppel-)Leben führte und der deshalb notorisch knapp bei Kasse war. Der Enkel des Politikers hat Regie geführt. Der Film sorgte, als er Anfang 2019 in die Kinos kam, für Aufsehen in Günzburg.

Lesen Sie dazu auch

Und das sind in Folge vier die sieben Fragen des großen Sommerrätsels:

1. Den Mann mit den Augenbrauen kennen Sie – völlig klar. An seinem 80. Geburtstag hat sich der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel aus Oberrohr selbst mit einer Autobiografie beschenkt. Wie heißt sie?

A: Ich bin dann mal da!

B: Ehrlichkeit ist eine Währung

C: Altwerden ist nichts für Feiglinge

In welcher Stimmlage ist Diana Damrau auf den Opernbühnen dieser Welt unterwegs? Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)





2. Ihre Bühne ist die Welt. Das trifft auf die Günzburgerin Diana Damrau zu. Wenn die Opernsängerin auftritt, ist es ein Ereignis. Wie heißt die Stimmlage der 50-Jährigen?

A: Bariton

B: Sopran

C: Alt

3. Sein aktuelles Buch heißt „Heimat finden – vom Leben in einer ungewissen Welt“. Der in Billenhausen geborene Philosoph hat viel über „Lebenskunst“ geschrieben. Wie heißt er?

A: Theodor W. Adorno

B: Edgar Reitz

C: Wilhelm Schmid

4. Der Günzburger CSU-Bundestagsabgeordnete Leo Wagner spielte eine schillernde Rolle beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Kanzler …?

A: Helmut Schmidt

B: Willy Brandt

C: Franz Josef Strauß

5. Thomas Tuchel gehört zu den Großen unter den Fußballtrainern. Aktuell lehrt er die Profis beim FC Chelsea. Aber wo erlernte Tuchel selbst das Fußballspielen?

A: Beim TSV Krumbach

B: Beim TSV Burgau

C: Bei der TSG Thannhausen

6. Petra Kelly ist nur 44 Jahre alt geworden. Sie wurde in Günzburg geboren und war Gründungsmitglied welcher Partei?

A: Die Grünen

B: Die Linke

C: Schwäbische Einheitspartei

Der frühere Günzburger Landrat und Bezirkstagspräsident Georg Simnacher mit seinem Ebenbild aus Legosteinen. Welchen "Adelstitel" hängten ihm die Bürgerinnen und Bürger um? Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

7. Georg Simnacher hat als Günzburger Landrat und schwäbischer Bezirkstagspräsident die Region lange Jahre mitgeprägt. Er war leutselig und ließ sich gerne feiern. Wie wurde er inoffiziell auch genannt?

A: Schwabenherzog

B: Erlkönig

C: Schüttelschorsch