Landkreis Günzburg

vor 53 Min.

Neuer Wohnraum in der Gemeinde Bibertal

In Bühl wird gleich am Ortseingang von Echlishausen kommend ein Wohngebiet mit Reihenhäusern entstehen.

Plus Was wo in der Kommune geplant ist und wovon das Günzburger Landratsamt nicht begeistert ist.

Von Sandra Kraus

Schon geraume Zeit beschäftigt sich die Gemeinde Bibertal damit, Wohnraum in Bühl an der Günzburger Straße am Ortsende in Richtung Echlishausen zu schaffen. Im Januar 2020 hatte der damalige Gemeinderat einen Beschluss gefasst. Aus dem beschleunigten Verfahren der Bauleitplanung wurde letztlich ein Regelverfahren. Jetzt konnte endlich der Satzungsbeschluss gefasst werden, einstimmig und ohne Wortmeldungen. Gerade das Sachgebiet Ortsplanung beim Landratsamt Günzburg hatte bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Bedenken gegen die geplanten circa acht Reihenhäuser geäußert, die Entwicklung aus ortsplanerischer Sicht sogar abgelehnt.

