Schock im Landratsamt über den Tod von Ralf Schreyer

Der Leiter des Kommunalen Jobcenters ist unerwartet gestorben. Das hat bei vielen Kollegen Entsetzen ausgelöst. Schreyer wirkte weit über die Grenzen des Landkreises hinaus.

Er war ein geschätzter Kollege mit Kompetenz, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Dieses Trio war der Begleiter im Berufsleben von Ralf Schreyer. Denn natürlich war ihm klar, dass speziell in seinem Bereich die Aktenlage nicht immer der Weisheit letzter Schluss war. Es ging um das Schicksal von Menschen, um Notlagen und einen Sozialstaat, den vor Ort Schreyer repräsentierte - seit 1992 als Sachgebietsleiter für das Sozialwesen im Landratsamt Günzburg, seit 2005 als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung für Arbeitssuchende. Das ist, wenn man so will, der Vorläufer des Kommunalen Jobcenters, für das der Landkreis 2012 optierte und dessen Leiter Schreyer seither war.

1979 begann Ralf Schreyer seine Ausbildung im Landratsamt Günzburg

Fast schon ungewöhnlich aus heutiger Sicht ist, dass Ralf Schreyer nie das Bedürfnis verspürte, den Arbeitgeber zu wechseln: 1979 begann er im Landratsamt Günzburg seine Ausbildung, Anfang der 80er-Jahre wurde er dort fest angestellt.

In einer ländlichen Region zu arbeiten bedeutet noch lange nicht, den Blick über den Tellerrand zu vernachlässigen. Schreyer war in der Sozialhilfe und den damit verbundenen Themen ein gefragter Ansprechpartner über die Grenzen des Landkreises hinaus. Er war ein Praktiker, der die Auswirkungen des Verwaltungshandelns dem Sozialministerium schilderte. Er war Mitautor eines Lehrbriefes der Bayerischen Verwaltungsschule. Und für viele war er eine Institution in der Kreisverwaltungsbehörde, aus der der Beamte einfach nicht wegzudenken war.

Warum Landrat Hans Reichhart den Tod Schreyers jetzt erst öffentlich machte

Ralf Schreyer ist nun aber nicht mehr da. Plötzlich. Unerwartet. Für immer. Schreyer starb bereits im April an den Folgen von Corona. Aus Rücksicht auf die Angehörigen - die Ehefrau und die Tochter - ging Landrat Hans Reichhart erst vor wenigen Tagen in einem Nachruf auf den Verlust des Mitarbeiters ein. Das Haus sei unter Schock gestanden, hieß es aus dem Landratsamt., in dem viele Beschäftigte seit über einem Jahr mit der Bekämpfung der Krankheit beschäftigt sind, der Schreyer nun zum Opfer gefallen ist. Individuell legten Kollegen in der Behörde eine Gedenkminute für den Verstorbenen ein.

