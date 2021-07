So soll im Landkreis Günzburg die Impfquote erhöht werden

Plus Es gibt keine Ausreden mehr, sich nicht zu impfen, sagt Landrat Hans Reichhart. Das ist in den kommenden Wochen im Landkreis Günzburg geplant, um die Bürger zu motivieren.

Angst vor Nebenwirkungen, Protest gegen die Maßnahmen, zu viel organisatorischer Aufwand: Es gibt einige Gründe, aus denen heraus sich bisher viele Bürger nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, obwohl sie längst die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Für Günzburgs Landrat Hans Reichhart und sein Team allerdings gilt mittlerweile die Devise: Es gibt keine Ausreden mehr. Er will den "Impfturbo" im Landkreis Günzburg anwerfen und in den kommenden Wochen diejenigen von einer Impfung überzeugen, die bisher skeptisch waren. Wie soll das gehen?