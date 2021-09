Stadtkapelle Günzburg sendet ein unüberhörbares Zeichen

Plus Verantwortliche der Kapelle haben ein Projektorchester zusammengestellt. Bald spielen 71 Musikerinnen und Musiker aus Bayern und Baden-Württemberg in Günzburg.

Vergangenen Dienstag war ein Tag der Freude für die Musikerinnen und Musiker, die im Günzburger Forum am Hofgarten zur Konzertprobe zusammengekommen sind. Denn zum ersten Mal seit vielen Monaten durften sich die Frauen und Männer unter dem Hallendach wieder zusammensetzen, wie sie es bis März 2020 gewohnt waren. Nebeneinander, um mitzubekommen, wie der Nachbar oder die Nebenfrau spielt – und darauf zu reagieren. Bisher mussten die Instrumentalisten einen Mindestabstand von zwei Metern wahren. Flötistinnen und Flötisten waren sogar drei Meter voneinander und von den Übrigen entfernt. Denn durch ihre Luftverwirbelungen, so die Annahme, könnte das Virus noch weiter transportiert werden.