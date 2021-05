Landkreis Günzburg

24.05.2021

Wie Corona im Kreis Günzburg die Wirtschaft spaltet

Plus Zwischen Erholung und Existenzangst: Das ist die Lage von Industrie und Handel im Kreis Günzburg. Woran das die Verantwortlichen der IHK festmachen.

Von Till Hofmann

Wer die Konjunkturentwicklung der Reisebranche und des Gastgewerbes in der Region verfolgt, sieht nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2009, dass sich kaum etwas verändert hat: ein leichtes Auf und Ab, wobei es tendenziell nach oben geht. Wer Geschäfte mit der Vermittlung von Urlaubsträumen gemacht oder Speisen und Getränke in einem Lokal angeboten hat, dem ging es in aller Regel gut. Die Beständigkeit hatte den Vorteil, planen zu können - sei es beim Personal, sei es mit anstehenden Investitionen.

