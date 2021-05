Leipheim

vor 1 Min.

Das steckt hinter dem "Turmbau zu Leipheim" auf dem Areal Pro

Plus Es ist von der A8 aus und auch sonst überall in der Umgebung zu sehen: Was sich hinter dem großen, beigen Gebäude mit dem Baukran in Leipheim verbirgt.

Von Julia Greif

Das helle Gebäude im Leipheimer Gewerbegebiet Areal Pro ist schon von Weitem überall in der Umgebung zu sehen. Mit seinen finalen ungefähr 52 Metern wird der Komplex ein Drittel so hoch sein wie das Ulmer Münster. Viele Menschen fahren tagtäglich daran vorbei und betrachten den beigen Turm mit dem grünen Baukran. Doch was ist das eigentlich?

