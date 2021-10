Leipheim

vor 49 Min.

Flutpolder: Wird der Hochwassergrundschutz vernachlässigt?

Plus Die Leipheimer Interessenvertretung zum Flutpolder hat Entscheidungsträger kontaktiert. Was sie befürchtet und was das Wasserwirtschaftsamt sagt.

Von Julia Greif

Die Interessenvertretung "Hochwasserschutz Ja - Kein Flutpolder Leipheim", die in der Vergangenheit bereits einen seltenen Pilz angeführt hatte, um den Flutpolder zu stoppen, hat nun bemängelt, dass zwar im Rahmen der Flutpolder-Planungen Maßnahmen für extreme Hochwasser, die alle 100 Jahre stattfinden, errichtet würden. Der Grundschutz werde aber aufgrund niedriger Priorität gar nicht weiterverfolgt. Im Vorfeld hatte die Interessenvertretung laut einer Pressemitteilung "nach einer Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, alle Flutpolder bauen zu wollen", beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auch den aktuellen Status der Umsetzung des Hochwassergrundschutzes erfragt. Was ist dabei herausgekommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen