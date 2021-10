Leipheim Günzburg

Verkehrsunfälle in Leipheim und Günzburg gehen mit Sachschäden aus

Alles Materielle ist ersetzbar - so lassen sich drei Verkehrsunfälle zusammenfassen, die sich in Leipheim und Günzburg am Mittwoch ereignet haben. Verletzt wurde niemand.

Drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden haben sich nach Angaben der Polizeiinspektion Günzburg am Mittwoch ereignet. In Leipheim bog eine 31-jährige Frau mit ihrem Auto vom Schloßhaldenring kommend auf die Ulmer Straße ein. Dabei übersah sie einen von rechts auf dem Radweg der Ulmer Straße herannahenden und vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zum Zusammenstoß bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Ein Mann fuhr in Günzburg gegen ein geparktes Auto In Günzburg fuhr am Morgen ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto in der Straße „Am Stadtbach“ rückwärts aus dem Parkplatz der Berufsschule aus und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Insgesamt drei Unfälle haben die Polizei beschäftigt Ein dritter Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag, als ein 20-Jähriger mit seinem Auto im Bereich des Bahnhofplatzes nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Hierzu bremste er seinen Wagen ab. Ein ihm nachfolgender 55-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

