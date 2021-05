Lastwagenfahrer parkt auf der A8 im Baustellenbereich

Die Autobahnpolizei hat auf der A8 bei Leipheim den Fahrer eines Sattelzugs erwischt, der mitten im Baustellenbereich eine Pause gemacht hat. Welche Strafe ihm droht.

Einen ganz besonderen Parkplatz hat sich ein 39-jähriger, ukrainischer Fahrer eines Sattelzuges aus der Slowakei ausgesucht, als ihn am Samstagabend sein digitales Kontrollgerät auf die bevorstehende Pause aufmerksam machte. Nach viereinhalb Stunden Lenkzeit sind 45 Minuten Pause fällig. Die Wahl seines Parkplatzes war jedoch die denkbar schlechteste Lösung, denn eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg stellte ihn auf dem rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich der A8 zwischen Leipheim und dem Autobahnkreuz fest.

Die beiden Beamten begleiteten den Fahrer sofort an die Anschlussstelle Oberelchingen. Dort stellten sie fest, dass die Pause bereits über 30 Minuten gedauert hatte. Wie die Polizei mitteilt, grenze es schon fast an ein Wunder, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen war, da unzählige Autofahrer anhalten und ausweichen mussten.

Parken im Baustellenbereich kann mit Freiheitsstrafe geahndet werden

Das Bereiten eines Hindernisses im Straßenverkehr stellt ein Vergehen nach dem Strafgesetzbuch dar und kann sogar mit einer Freiheitsstrafe belegt werden. Da der Fahrer keinen deutschen Wohnsitz hatte, wurde die Staatsanwaltschaft Ulm eingeschaltet.

Auch der zuständige Staatsanwalt konnte nicht glauben, was er zu hören bekam. Er ordnete zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro an. Mehr konnte der Fahrer vor Ort nicht aufbringen. Ob dies ausreichen wird, stellt sich nun im Strafverfahren heraus. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die etwas zur Sache sagen können, sich bei der Autobahnpolizeistation Günzburg unter Telefon 08221/919-311 zu melden.

