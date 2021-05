Leipheim

Leipheimer Firma hat möglicherweise gefälschte Corona-Masken gekauft

Plus Ein Leipheimer Händler, der womöglich gefälschte Masken gekauft hat erklärt, ob die Masken trotzdem noch sicher sind. Wie es dazu kommen konnte.

Von Julia Greif

Christine Biava aus Würzburg hatte über den Onlineshop des Leipheimer Unternehmens Arbeitsschutz-Express am 1. März FFP3-Masken bestellt. Die Risikopatientin ist auf die Masken angewiesen. Am 4. Mai bekam sie eine Mail der Firma, dass diese Masken eventuell Fälschungen seien. Am Telefon habe man ihr nicht sagen können, ob die Masken schützten.

