Warum die Polizei E-Scooter und Traktoranhänger in Leipheim stoppt

Beamte schauen während ihrer Dienstfahrt in Leipheim genau hin. Die Folge: Ein 14-Jähriger muss sein Gefährt schieben, ein junger Landwirt mit einer Anzeige rechnen.

Es gibt mindestens zwei Gemeinsamkeiten zwischen einem jugendlichen E-Scooter-Fahrer und einem 26 Jahre alten Landwirt auf einem Traktor. Beide Gefährte waren nicht versichert. Beides fand die Polizei am Freitag in Leipheim heraus. Eine Streife der Polizei Günzburg bemerkte dort gegen 17 Uhr einen Jugendlichen auf einem E-Scooter, an dem kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 14-Jährige wurde angehalten und kontrolliert. Dabei gab er an, nicht zu wissen, ob eine Versicherung für den E-Scooter bestehe, da sich seine Eltern um solche Sachen kümmern würden. Es bestand der Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherung und der 14-Jährige musste seinen E-Scooter nach Hause schieben.

Im Riedweg in Leipheim fiel der Polizeistreife kurz danach ein Traktor mit Anhänger auf. Am Anhänger waren weder ein 25km/h-Schild noch ein Kennzeichen angebracht. Deshalb nahmen die Polizisten das Gespann genauer in Augenschein. Dabei stellten sie fest, dass der Anhänger nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und über keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung verfügte. Den 26-jährigen Landwirt erwartet nun eine Anzeige. (AZ)