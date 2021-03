06:53 Uhr

Lösung für versperrten Verbindungsweg in Bubesheim

Plus Der Gemeinderat befasst sich mit dem Durchgang zwischen Gartenstraße und Günzburger Straße. Das Gremium in Bubesheim spricht auch über das Tennisgelände und den Kreuzungsumbau.

Von Sandra Kraus

Das kleine Gängele, das die Gartenstraße mit der Günzburger Straße verbindet, ist seit vielen Monaten geschlossen, weil ein Grundstückseigentümer den Durchgang mit Europaletten verrammelt hat. Da die fußläufige Verbindung über seinen Privatgrund führt, war er im Recht.

Jetzt konnte die Gemeinde Bubesheim den Grund für das Gängele kaufen. Bürgermeister Gerhard Sobczyk hatte die gute Nachricht: „Wir können damit den Weg wieder aufmachen.“

Bubesheim hat Landratsamt noch nicht wegen mögliches Gewerbegebiet gefragt

Kein Durchbruch gelang dagegen in Sachen Tennisplatz. Wie berichtet läuft der Pachtvertrag für das Tennisgelände des SC Bubesheim aus. Da der Eigentümer nicht nur das Tennisgelände, sondern Tennisplätze plus Ackerland zwischen Tennisplatz und Günzburger Straße verkaufen möchte, wird seit Jahren um eine Lösung gerungen. Eigentlich wurde Sobczyk vom Gemeinderat in der Sitzung vor drei Wochen beauftragt, beim Landratsamt nachzufragen, ob dort ein Gewerbegebiet entwickelt werden könnte. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Stefanie Greiner sagte Sobczyk: „Wir haben noch nicht gefragt. Wir sind noch nicht dazugekommen. Ich entwickle die Fläche so, dass oben an der Günzburger Straße ein Mischgebiet ist und unten der Tennisclub.“ Dem Vernehmen nach war der TC Günzburg auf den TC Bubesheim zugekommen, mehr wollte Sobczyk dazu nicht sagen. Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat ein Schreiben des Landratsamts Günzburg zum Thema Gewerbegebiet auf dieser Fläche aus dem Jahr 2012 herausgesucht.

Gemeinderat Jürgen Laub fasste es so zusammen: „Vom Naturschutz gab es damals Bedenken, dass es nicht möglich ist. Für mich lässt es sich herauslesen, dass dort nie ein Gewerbegebiet kommt. Ich schlage vor, dass wir dem Eigentümer Gespräche über einen langfristigen Pachtvertrag, nicht nur über zwei Jahre oder so, führen.“ Sobczyk versprach sich beim Landratsamt zu informieren. Für die Zuhörer aus den Reihen des Tennisclub ergab sich damit nichts Neues.

Beschlossen wurde die Einrichtung eines Jugendtreffs im Gruppenraum des Alten Pfarrhofs gegen Übernahme einer Heizkostenpauschale.

Das sind die einzelnen Bauabschnitte in Bubesheim im Kreuzungsbereich ST2020/GZ4

Sobczyk informierte über die einzelnen Bauabschnitte und Termine. Der Kreuzungsbereich von ST 2020 von Weißenhorn nach Günzburg und GZ 4 von Leipheim nach Großkötz wird umgebaut. Künftig regelt eine Ampel die Vorfahrt. Vom 22. März bis 23. April ist die Leipheimer Straße im Bereich der Kreuzung komplett gesperrt, vom 26. April bis 31. Mai die Kötzer Straße. Es folgt vom 1. bis 4. Juni eine Totalsperre der Kreuzung in alle vier Richtungen. Schulkinder können laut Sobczyk die bestehende Fußgängerampel durchgängig benutzen, sie wird erst ganz am Ende der Baumaßnahme abgebaut. Die jeweiligen Umleitungen werden großräumig ausgeschildert. Vorsorglich wird für rund 5400 Euro das Kanalnetz im Kreuzungsbereich mit einer Kamera untersucht.

Nichts Konkretes sei laut Sobczyk in Sachen Bahntrasse bekannt, noch seien alle vier Trassierungen im Gespräch. Gebaut werde dagegen schon an der Infrastruktur des Leipheimer Gaskraftwerks. An der Staatsstraße nach Schneckenhofen entsteht gerade eine Schaltanlage, der Leitungsbau für Gas und Strom beginnt laut Sobczyk im Herbst.

Gemeinderat Peter Häußler sorgte sich um die Parksituation in der Von-Rehlingen-Straße und bezeichnete sie als „Katastrophe“. Das Halteverbot werde missachtet, in Wildwestmanier werde entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Nach kurzer Diskussion, ob die Gemeinde Parkplätze oder Garagen anbieten solle, entschieden sich die Räte, das Thema in einer der nächsten Sitzungen anzugehen.

