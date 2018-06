vor 36 Min.

Notarzteinsatz: Bahnhof in Günzburg gesperrt

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof Günzburg am Montagmorgen gesperrt. Betroffen sind die Zugstrecke Augsburg-Ulm und Züge aus Krumbach.

Der Bahnhof Günzburg ist am Montagmorgen wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit (Stand: 07:25 Uhr). Die Züge aus Augsburg enden vorzeitig in Burgau, Züge aus Richtung Ulm in Nersingen. Auch die Bahn aus Krumbach ist betroffen: Hier ist in Ichenhausen Schluss. Nach Angaben der Bahn wird in Kürze ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. (AZ)

Themen Folgen