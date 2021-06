Autobahn: Mann wirft Stein von Brücke bei Jettingen-Scheppach

Das faustgroße Exemplar hätte viel Schaden anrichten können. Großer Schreck für Familie, die in den Urlaub fahren wollte.

Eine vierköpfige Familie fuhr am Samstagmorgen auf dem Weg in den Urlaub mit ihrem Auto auf der A8 in Richtung München, als kurz vor der Anschlussstelle Burgau eine männliche Person einen faustgroßen Stein von der dortigen Brücke auf das darunter durchfahrende Fahrzeug der Familie fallen ließ. Der Stein traf das Fahrzeug im vorderen Bereich des Daches, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ermittlung des Täters. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Günzburg unter Telefon 08221/ 919-311 zu melden. (AZ)