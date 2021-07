Zwei Wildunfälle bei Günzburg und Kötz

Ein totes Reh und ein weiteres Reh, das nicht gefunden wird: Das ist die Bilanz zweier Wildunfälle am frühen Samstag aus dem nördlichen Landkreis.

Ein 34-jähriger Autofahrer war Samstagnacht gegen 1 Uhr auf der B16 von Günzburg in Richtung Kleinkötz unterwegs, als im Bereich der Munasenke ein Reh auf die Straße sprang. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Wagen und Wildtier. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden. Das Reh lief laut Polizei weiter in den Wald und konnte bisher nicht gefunden werden.

Ein weiterer Wildunfall passierte bei Kötz. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Wagen am Samstag um 5 Uhr die Kreisstraße von Großkötz nach Schneckenhofen, als vor ihm ein Reh auf der Straße auftauchte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildtier nicht mehr verhindern. Das Reh kam bei dem Aufprall zu Tode, wie die Polizei meldet. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. (AZ)