vor 37 Min.

Polizei löst Corona-Party im Gewerbegebiet auf

Ehemaliges Fliegerhorst-Gelände war der Schauplatz. Günzburger Inspektion kündigt an, dass sie auch über Ostern konsequent kontrollieren wird.

Die Günzburger Polizei hat am Mittwoch Verstöße gegen die bestehenden Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Beamten bemerkten in der Innenstadt insgesamt vier Personen im Alter zwischen 19 und 32 Jahren, die sich dort teilweise zusammen und ohne triftigen Grund aufhielten. Drei der Personen hatten ihren Wohnsitz nicht in Günzburg, sondern im angrenzenden Landkreis Dillingen und in Baden-Württemberg. Gegen alle vier Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Im Laufe des Donnerstags wurde im Rahmen von Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Günzburg - auch unterstützt durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei - oft kontrolliert. Dabei notierten die Beamten insgesamt 13 Verstöße gegen die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung. Insbesondere auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes Leipheim (heutiges interkommunales Gewerbegebiet Areal pro) kam es in der Nacht zu einer „Corona-Party“ bei der sich mehrere Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren trafen.

Beamte stellen die Personen

Als die Polizei eintraf, versuchten sich die Personen der Kontrolle zu entziehen, wurden aber durch die Beamten gestellt. Gegen acht Beteiligte wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nochmals eindringlich darum, dass sich alle Mitbürger und Mitbürgerinnen an die Ausgangsbeschränkungen halten, selbstverständlich auch über Ostern. Diese Ausgangsbeschränkungen seien ein wichtiger Baustein zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie. Die Polizeiinspektion Günzburg wird die Kontrollen zur Einhaltung der bestehenden Ausgangsbeschränkungen konsequent fortführen sowie die Einhaltung der erlassenen Verordnungen zu Geschäfts-/Betriebsschließungen und zum Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen entsprechend überwachen, wie sie am Freitagmittag mitteilte. (zg)

