vor 33 Min.

Polizei sucht mit Hund und Hubschrauber nach Ladendieb

Ein Polizeieinsatz im Bereich Jettingen-Scheppach hat am Montagnachmittag für einiges Aufsehen gesorgt.

Gegen 14.30 Uhr war bei der Polizeiinspektion Burgau ein Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Messerschmittstraße in Scheppach mitgeteilt worden. Ein aufmerksamer Kunde hatte aufgrund des akustischen Signals bemerkt, dass ein bisher unbekannter Täter mit seinem Rucksack den Baumarkt über den Notausgang in Richtung Parkplatz verlassen hatte.

Der Mann verfolgte den Flüchtenden in Richtung Süden, und verlor ihn an einem Maisfeld aus den Augen. Die angrenzenden Maisfelder wurden von mehreren Streifen mit der Unterstützung eines Diensthundes und eines Polizeihubschraubers ohne Ergebnis abgesucht. Da der Hubschrauber über längere Zeit das Gebiet absuchte, fragten sich viele Bürger, was los war und meldeten sich auch bei unserer Zeitung. Über die gestohlenen Waren und deren Wert konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Bei dem gesuchten Täter handelt es sich laut Polizei um einen etwa 25-jährigen Mann mit sportlicher Figur. Er war circa 1,80 Meter groß, hatte kurze helle Haare und er war bekleidet mit einem blauen Oberteil und einer Bermudahose. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 entgegen. (zg)

