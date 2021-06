Porträt

Alexander von Schönborn: Graf Fußball ist jetzt ein Achtziger

Bei bester Gesundheit begeht Alexander Graf von Schönborn an diesem 5. Juni 2021 seinen 80. Geburtstag. Eine treue und humorvolle Stütze ist ihm seit vielen gemeinsamen Ehejahren Sissi Gräfin von Schönborn.

Und demnächst auch Schloss-Baumeister?

Von Jan Kubica

Viele hätten Alexander Graf von Schönborn an diesem Tag eine pompöse, eine wahrlich fürstliche Feier gegönnt. Allen voran seine Ehefrau Sissi Gräfin von Schönborn hatte einige Wochen vor diesem 5. Juni 2021 noch darauf gehofft, wenigstens einen schönen Empfang in der würdevollen Umgebung von Schloss Oberstadion zelebrieren zu dürfen. Die Einladungskarten hatte sie längst unterschrieben und abgeschickt. Aus alldem wird nun nichts. Aufgrund der weiterhin dringend gebotenen Vorsicht und staatlicher Pandemie-Auflagen muss der Jubilar seinen 80. Geburtstag im engsten Familienkreis begehen. Er wird dennoch gut gelaunt in den Festtag starten, zumal er sich bester Gesundheit erfreut.

