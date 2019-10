vor 7 Min.

Prozess: 23-Jähriger schickt Minderjährigen pornografische Bilder

Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg musste sich wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Er stand nicht das erste Mal vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

„Ich werde so etwas nie wieder tun“, sagte der Angeklagte kleinlaut in seinem Schlusswort vor der Urteilsverkündung. Der 23-Jährige musste sich vor dem Günzburger Schöffengericht wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Mädchen per Internet-Kommunikation und Drogenbesitzes verantworten. Nur wegen seines umfassenden Geständnisses blieb ihm ein Aufenthalt hinter Gitter erspart.

Der Angeklagte aus dem südlichen Landkreis hatte über mindestens ein Jahr lang in sozialen Netzwerken immer wieder Kontakte zu seinen jungen Opfern aufgebaut. Er schickte den Mädchen unter anderem Fotos von seinem erigierten Glied und forderte die Empfängerinnen ihrerseits auf, ihm Nacktfotos zu schicken. Das klappte in einigen Fällen tatsächlich. Die betroffenen Mädchen waren erst zwölf bis 15 Jahre alt. In den Chats belästigte der Täter die Opfer außerdem mit Aufforderungen eindeutig pornografischen Inhalts, wie ihm die Staatsanwältin vorwarf.

"Es tut mir leid, was ich getan habe"

Mit Unterstützung seines Verteidigers Helmuth Schiersner (Krumbach) räumte der 23-Jährige sämtliche Anklagepunkte ein: „Es tut mir sehr leid, was ich getan hab’“, sagte er, „ich weiß nicht mehr was mich dazu gerissen hat“. Die Kontakte kamen in dem Netzwerk zustande, als der Angeklagte auf gepostete Fotos der Mädchen schrieb und dann seinen sexuellen Fantasien freien Lauf ließ. Ob er gezielt jüngere Opfer gesucht habe, fragte Schöffengerichts-Vorsitzende Jessica Huk. Er habe gewusst, dass diese Art Chatten illegal sei, antwortete der junge Mann: „Aber es waren nur Chats, persönlich hätte ich so etwas nie gemacht.“

Warum er nicht aufgehört habe, als er merkte, dass die Chatpartnerinnen erst zwölf Jahre alt waren, wollte ein Schöffe wissen. „Da stand ich wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen“, kam zurück. Ins Rollen kamen die Ermittlungen erst, als die Ex-Freundin des Angeklagten auf ihrem Smartphone eine Nachricht von einem betroffenen Mädchen bekam und die Polizei informierte, berichtete eine Beamtin der Memminger Kripo als Zeugin.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden Drogen gefunden

Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Täter. Dabei wurden außer zwei hochwertigen Mobiltelefonen ein Laptop sicher gestellt und einige Gramm Marihuana und Haschisch entdeckt. Nachdem das Passwort geknackt war, kamen die Fahndern den Chats des Verdächtigen schnell auf die Spur. Die Protokolle und gesendeten Fotos waren als Beweismittel in den Prozessakten. Dass für die etwa 100 bundesweiten Kontakte mit jungen Mädchen verwendete Smartphone wurde eingezogen.

Anwalt Schiersner wies darauf hin, dass unter den von der Anklage vorgeworfenen Missbrauchsfällen die Minderjährigkeit nur bei zwei ermittelten Opfern eindeutig feststehe. Sie gehe davon aus, dass dies auch bei anderen zuträfe, denn viele Mädchen würden sich in Internet-Chats eher älter als jünger machen, sagte die Staatsanwältin.

Angeklagter wurde schon einmal zu Jugendarrest verurteilt

Sie forderte für alle fünf Fälle jeweils acht Monate Freiheitsstrafe und für den Drogenbesitz eine Geldstrafe, zusammen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung, dazu eine Geldauflage von 15000 Euro und Besuch eines neuen Selbstkontroll-Trainingskurs bei der Caritas Günzburg. Der Angeklagte war nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er hatte sich wegen Bedrohung, Diebstahl und Drogen schon Verwarnungen, Sozialstunden und einen Jugendarrest eingefangen. Bei maximal zwei bewiesenen und drei versuchten Fällen des sexuellen Missbrauchs hielt der Verteidiger eine Strafe in Höhe von höchstens zehn Monaten mit einer Geldauflage von 1000 Euro für angemessen.

Das Schöffengericht verhängte gegen den 23-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten für zwei vollendete und drei versuchte Fälle des Missbrauchs und des Drogenbesitzes sowie eine Geldauflage in Höhe von 1500 Euro und den Trainingskurs. Der Strafrahmen liegt zwischen drei Monate und fünf Jahre. Nur dem vollen Geständnis und der sichtlichen Reue verdanke der der Auszubildende im vierten Lehrjahr, dass er nicht ins Gefängnis muss sondern Bewährung bekomme, sagte die Richterin, denn dadurch habe er zwei Opfern die Zeugenaussage erspart. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

