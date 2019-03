vor 3 Min.

Rostende Kulisse für die wachsende Natur

Die Arge Donaumoos hat die Sortieranlage des alten Vollmer-Kieswerks übernommen. Was dort nun als Nächstes passiert – und wie der Verein die Landmarke künftig nutzen möchte.

Von Rebekka Jakob

Ein Bauzaun schirmt großzügig ab, was von dem alten Kieswerk zwischen Günzburg und Riedhausen noch übrig geblieben ist. Bald wird der Bauzaun einem noch höheren Maschendrahtzaun weichen. Der Bauausschuss des Günzburger Stadtrats hat am Dienstag einhellig für den Antrag der Arge Donaumoos gestimmt, einen fest installierten zwei Meter hohen Zaun zu errichten, in einem Abstand, der anderthalb Mal der Höhe der vor sich hin rostenden Sortieranlage entspricht. Der Zaun ist zugleich Teil einer vertraglichen Vereinbarung, welche die Arge vor Kurzem mit der Stadt geschlossen hat. Zusammen mit der Überlassung des Areals durch die Familie Vollmer ermöglicht sie dem Verein nun, neue Wege bei der Umweltbildung zu beschreiten.

Die Sortieranlage bleibt stehen und darf zerfallen

Ulrich Mäck, Diplom-Biologe und Geschäftsführer der Arge, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, worum es der Arbeitsgemeinschaft Donaukies hier geht: „Die Sortieranlage wird innerhalb des Zaunes stehen bleiben und im Laufe der Jahrzehnte verfallen. Außerhalb des Zaunes werden wir Informationen anbieten – dabei geht es um die Natur, aber auch um die Geschichte des Kiesabbaus in unserer Region, die diese Landschaft geschaffen hat.“ Die ursprüngliche Idee, das alte Sortierwerk so instand zu setzen, dass es auch begehbar wäre, musste verworfen werden. „Das Ding selbst ist so baufällig, dass es nicht betreten werden darf.“

Darum sei es der Arge aber auch nicht vorrangig gegangen, betont Mäck. „Uns geht es nicht darum, das rostige Teil als Industriedenkmal hervorzuheben, sondern die Nutzungsgeschichte des Donaumoos zu zeigen.“ Das Sortierwerk diene eher als eine Art Bühnenbild, um den Blick auf die Kulturlandschaft zu lenken. „Dafür steht die Landmarke an einer idealen Stelle, um Mitten drin die Geschichte erzählen zu können.“

Kiesabbau hat die Kulturlandschaft geprägt

Wie sehr der Kiesabbau vor allem in den 1960er, 70er und 80er Jahren die Region geprägt hat, hätten zwar viele Menschen hier noch miterlebt. Sie wüssten noch, wie die Löcher in der Landschaft entstanden sind. Doch gerade jüngere Menschen und nachfolgende Generationen sollen so die Gelegenheit erhalten, sich zu informieren. „Es geht dabei auch darum, der Kiesindustrie gegenüber eine gewisse Fairness zu wahren bei der Darstellung“, sagt Ulrich Mäck. „Schließlich hat diese Industrie viel zur Prosperität der Region beigetragen.“ Der Kiesabbau sei nicht dazu gedacht gewesen, die Landschaft zu zerstören, sondern wirtschaftlich aktiv zu sein. Und es habe sich dadurch schließlich durchaus Positives entwickelt: „Es gibt seitdem bei uns deutlich mehr Wasservögel.“

Interesse am Donaumoos soll steigen

Mit einem Projekt wie diesem möchte die Arge auch die eigene Bekanntheit und damit das Interesse am Donaumoos steigern. „Wir hätten einfach gerne noch mehr Menschen erreicht“, sagt Mäck. „Das können wir mit diesem außergewöhnlichen Ort, der Menschen zum Nachdenken anregt und Diskussionen anstößt.“ Hilfestellung geben soll dabei auch die ein oder andere Führung, die an der Landmarke stattfindet. Eine kleine Veranstaltung soll es zur Eröffnung geben. Mäck kann sich auch vorstellen, das über die Jahre immer wieder einzelne Veranstaltungen dort stattfinden, das ermögliche auch der Vertrag mit der Stadt. Eine Illumination der Anlage, wie es sie in den vergangenen Jahren schon gab, zum Beispiel. „Es soll aber definitiv kein Eventplatz sein, an dem alle vier Wochen etwas passiert“, verspricht der Geschäftsführer. Im Vorfeld hatte es wie mehrfach berichtet größere Diskussionen gegeben, weil nicht nur Anlieger ein großes Besucher- und damit Verkehrsaufkommen an der Landmarke befürchtet hatten. Nach und nach erobert sich die Natur das frühere Kiesabbauareal schon jetzt wieder zurück: Aus den Sortiertrichtern wachsen bereits kleine Bäumchen, hat Mäck beobachtet. „Hinter dem Zaun werden Pflanzen wachsen, vielleicht nisten irgendwann auch Vögel in der alten Anlage.

Auch strukturell wird sich etwas tun bei der Arbeitsgemeinschaft: Am Mittwoch, 8. Mai, soll aus der bisherigen losen Unterstützergruppe des Projekts ein neu gegründeter Förderverein entstehen. Treffpunkt wird um 19 Uhr im Günzburger Gasthof Münz sein – in ihrem nächsten Infobrief will die Arge näher darüber berichten.

