15:15 Uhr

SV Waldkirch sichert sich die Süd-Meisterschaft

Zwei Siege bringen dem SV Waldkirch Rückenwind fürs Finale der Luftpistole-Bundesliga. Die mussten sich die Luftpistole-Asse aber hart erkämpfen.

Von Alexander Sing

Das erste Saisonziel ist erreicht für die Bundesliga-Schützen des SV Waldkirch. Mit zwei Siegen am letzten Wettkampfwochenende in Scheuring sicherten sich die Luftpistole-Asse, wie schon im Vorjahr, Rang eins in der Südstaffel der Bundesliga und damit den inoffiziellen Titel des „Südmeisters“. Diesen Erfolg hatte die Truppe um Trainerin Elfriede Weigelt auch stets als Ziel formuliert.

Leicht fiel dieses Unterfangen in Scheuring (Landkreis Landsberg am Lech) aber nicht. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison traten die Waldkircher ohne ausländische Verstärkung an. Zuletzt war das am ersten Wettkampfwochenende im Oktober der Fall gewesen. Matthias Holderried rutschte also in der Setzliste auf Position zwei, es folgten Sebastian Kugelmann und Lea Kleesattel. Neu ins Team kam Susanne Roß, die nach einem Jahr Pause wieder Bundesligaluft schnupperte.

Lea Kleesattel sicherte den Sieg mit dem letzten Schuss

Gegner Sgi Waldenburg verlangte den bereits fürs Finale qualifizierten Holzwinklern alles ab. Denn die Waldenburger selbst kämpften um ihre letzte Chance auf die Endrunde. Unbeeindruckt zeigten sich die Waldkircher an den vorderen Positionen. Alexander Kindig (380) und Matthias Holderried (378) schossen souverän und ließen sich von ihren Gegnern nicht unter Druck setzen. Susanne Roß verlor ihr Duell zwar 371:376, zeigte aber dennoch eine solide Leistung. Zu kämpfen hatten Kugelmann und Kleesattel, sodass das Duell bis zum Schluss offen blieb. Kugelmanns Niederlage (369:374) ließ die Waldkircher Hoffnungen auf dem Neuzugang ruhen, die als letzte am Stand verblieb. Im letzten Schuss behielt sie aber die Nerven und schoss die für einen 3:2-Sieg nötige Neun.

Im zweiten Wettkampf gegen Gastgeber Scheuring stand der Waldkircher Sieg nach souveränen Duellgewinnen von Holderried (380:373), Kugelmann (372:363) und Roß (376:362) schon früher fest. Kindig kämpfte sich gegen einen starken Arben Kucana ins Stechen, das der Waldkircher für sich entscheiden konnte. So viel die Niederlage von Kleesattel beim 4:1-Sieg nicht weiter ins Gewicht.

Waldkirch trifft nun im Viertelfinale der Endrunde auf Raesfeld

„Die Ergebnisse waren nicht berauschend, aber das ist uns egal“, bilanzierte Teammanager Peter Weigelt. Wichtig ist ihm auch die durch die beiden Siege etwas bessere Ausgangslage für das Finale. Denn als Tabellenerster tritt Waldkirch dort gegen den Vierten der Nordgruppe, die Sportschützen Raesfeld, an. Unterm Strich werde in der Endrunde aber alles auf Null gesetzt. Die Wettkämpfe finden am 1. und 2. Februar in Rotenburg an der Fulda statt.

