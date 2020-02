Sexvideo und Prügelei in Burgau beschäftigen die Justiz

Plus Zwei junge Männer müssen sich wegen Vorfällen in Burgau vor Gericht verantworten. Einer fällt nicht zum ersten Mal durch Gewalttaten auf.

Der Fasching ist für viele der Höhepunkt des Jahres. Er hat aber auch seine Schattenseiten. Immer wieder kommt es zu, meist alkoholbedingten, Gewalttaten, die dann ein Jahr später vor Gericht landen. So auf im Fall eines Günzburgers, der bei einer Faschingsveranstaltung in Burgau aggressiv wurde.

Der zur Tatzeit 20 Jahre alte Angeklagte war im vergangenen Jahr auf einer Faschingsparty in der Kapuzinerhalle in Burgau. Draußen traf er auf ein Pärchen, das sich etwas abseits einer Gruppe von Freunden küsste. Wie vor Gericht deutlich wurde, kannte man sich nicht. Es hatte auch keinen Streit gegeben. Umso unverständlicher ist, was dann passierte: Der 20-Jährige ging auf das Pärchen zu und steckte dem Mann ohne Vorwarnung eine glühende Zigarette ins Ohr. Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Als er sich zu wehren versuchte, kam es zu einer Prügelei, bei der auch die Freundin einen Faustschlag ins Gesicht abbekam. Laut Anklage wurde durch den Schlag die Sehleistung auf dem rechten Auge um 30 Prozent gemindert. Der aggressive Angeklagte stieß den Mann auch noch zu Boden und traktierte ihn mit Tritten gegen den Kopf.

Angeklagter rastete 2017 auf dem Günzburger Volksfest aus

Eine solche Aggressivität und das ohne jeden Anlass habe er selten erlebt, sagt Richter Walter Henle. Der Direktor des Amtsgerichts Günzburg urteilte mit zwei Jugendschöffen über den Fall. Der junge Mann war nicht zum ersten Mal in dieser Richtung aufgefallen. 2017 zettelte er auf dem Günzburger Volksfest einen Streit mit Security-Mitarbeitern an, beleidigte hinzugerufene Polizisten und wehrte sich gegen eine Festnahme. Damals wie auch in Burgau war er erheblich alkoholisiert.

Vor Gericht konnte er sich deshalb auch nur in Teilen an den Vorfall bei der Kapuzinerhalle erinnern. Das Pärchen und weitere unbeteiligte Zeugen bestätigten aber in ihren Aussagen die Vorwürfe. Das Gericht verurteilte den jungen Mann zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Außerdem muss er für zwei Wochen in Arrest, um ihm klar zu machen, was es bedeuten würde, wenn er gegen die Bewährung verstößt. Da das Gericht bei ihm sowohl eine Alkohol- als auch ein Aggressionsproblem sah, muss er zudem ein Antigewalttraining absolvieren. Eine Suchtberatung hatte er schon von sich aus besucht.

Junger Mann filmte Minderjährige heimlich beim Oralsex

Glimpflicher kam ein 19-Jähriger davon, der wegen der Verbreitung jugendpornografischer Schriften angeklagt war. Der Burgauer hatte ein minderjähriges Mädchen ohne ihr Wissen dabei gefilmt, wie sie ihn oral befriedigte. Zur Anzeige kam das Ganze nur, weil er einem Freund davon erzählte. So wurde das Gerücht weitergetratscht, bis es bei dem Mädchen ankam.

Weil der junge Mann vor Gericht die Tat einräumte, musste sie nicht aussagen. Auch das Video wurde nicht gezeigt. Der Angeklagte hatte es bereits gelöscht, die Polizei konnte allerdings eine kurze Sequenz wiederherstellen. Richter Henle beließ es bei einer Verwarnung, da der 19-Jährige gestanden hatte und bisher nicht negativ aufgefallen ist. Er redete ihm aber ins Gewissen – auch er war nach eigenen Angaben bei der Tat alkoholisiert. Zudem muss er 700 Euro an die Hilfsorganisation Weißer Ring zahlen, die sich um Kriminalitätsopfer und ihre Familien kümmert.