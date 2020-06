13:49 Uhr

Tödlicher Unfall: Landwirt (38) versinkt in Getreidesilo

Ein Landwirt (38) steigt in Konzenberg in ein Silo, will eine Blockade lösen. Als der Mais wieder durch die Öffnung läuft, kommt der Mann nicht mehr raus.

Bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Konzenberg (Landkreis Günzburg) ist ein 38-jähriger Landwirt am späten Montagnachmittag tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte er ein mit Mais gefülltes Getreidesilo mit einer Förderschnecke entleeren wollen.

Dabei verstopfte nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Durchlassöffnung, was der Landwirt beheben wollte. Dazu stieg er in den Silobehälter und versuchte, die Blockade mit einer Stange zu lösen. Als der Mais wieder ungehindert durch die Öffnung über die Förderschnecke transportiert werden konnte, schaffte es der Landwirt nicht mehr rechtzeitig aus dem Silo.

Tödlicher Arbeitsunfall in Konzenberg: Mann (38) stirbt in Getreidesilo

Er wurde in den losen Trockenmais gezogen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Ein zur Hilfe eilender Ersthelfer konnte trotz aller Anstrengung den Landwirt nicht aus den Körnermassen befreien, er versank nahezu gänzlich. Erst die alarmierten Feuerwehren Konzenberg, Burgau und Mindelaltheim konnten den Landwirt durch das Schneiden einer Öffnung in den Boden des Silos bergen. Es kam jede Hilfe zu spät. Im Einsatz waren unter anderem auch der Kriseninterventionsdienst und eine Psychologische Nachsorgeeinheit für die Helfer sowie ein Rettungshubschrauber.

Die ersten Ermittlungen am Unfallort übernahm der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden oder eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden, so die Polizei. (zg)

Themen folgen