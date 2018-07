18:31 Uhr

Tödlicher Unfall in Tirol - Motorrad prallt in Auto aus Kreis Günzburg

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Günzburg ist in einen Unfall in Tirol involviert. Ein Motorradfahrer war gegen den Wagen geprallt.

Ein deutscher Motorradfahrer, 59, wollte am Sonntagmittag um 12.45 Uhr in Wiesing in Tirol von der Dorfstraße kommend nach links auf die B181 einfahren. Nachdem er zunächst an der Kreuzung angehalten hatte, fuhr er laut Polizei plötzlich trotz Querverkehrs in die Kreuzung ein, wo das Motorrad gegen einen in der Kolonne in Richtung Norden fahrenden Wagen stieß.

Dieser Autofahrer, ein 55-jähriger aus dem Landkreis Günzburg, leitete eine Vollbremsung ein. Er versuchte, nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer stürzte von seiner Maschine und kam auf der Straße zum Liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann in das Krankenhaus in Schwaz gebracht, wo er aber aufgrund der schweren Verletzungen verstarb. (zg)

