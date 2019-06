00:34 Uhr

Wärmebildkamera für Landensberger Wehr

Warum ein Gemeinderat gegen die Anschaffung des Gerätes stimmte. In der Sitzung ging es außerdem um Arbeiten am Barfußpark im Ortsteil Glöttweng

Von Peter Wieser

Der Barfußpark, die Feuerwehr und die Kirche beschäftigte den Landensberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Die Landensberger Feuerwehr soll eine Wärmebildkamera erhalten. Ein Angebot der Firma Fischer aus Dinkelscherben zum Preis von knapp 4000 Euro liegt bereits vor. Eine solche sei heutzutage Gang und Gäbe, erklärte Gemeinderat und Kommandant der Feuerwehr Landensberg, Edmund Freitag. Sie gehöre zur eigenen Sicherheit der Feuerwehrleute, speziell für die Atemschutzträger, um Brandherde zu lokalisieren, sie sei aber auch sehr wichtig bei einer Personensuche.

Kreisbrandrat Robert Spiller und Kreisbrandmeister Helmut Motzer hätten die Anschaffung befürwortet. Ursprünglich habe man das gleiche Gerät, wie es auch die Feuerwehr Röfingen nutze, ins Auge gefasst. Allerdings habe dieser Hersteller kein Angebot abzugeben und aufgrund dessen sei bei der Firma Fischer angefragt worden.

Bürgermeister Sven Tull sah das ähnlich: Man habe einen gut ausgebildeten Atemschutz und auch die Jugend sei sehr aktiv. Es gebe Konkurrenzangebote, die teilweise um das Doppelte höher lägen. Die Kamera der Firma Fischer dagegen beinhalte genau das, was man brauche.

Gerhard Lutz wollte wissen, ob diese auch über Foto- und Videoaufnahmen oder eine Standbildfunktion für eine Beweissicherung verfüge. Gemeinderat Johann Haas bemängelte, dass man keine zusätzlichen Angebote eingeholt habe. Er könne dem so nicht zustimmen, obwohl er eigentlich dafür sei. Man sollte sich das überlegen und noch ein weiteres Angebot einholen, das dem Gemeinderat dann schriftlich vorliegen sollte. Bürgermeister Tull entgegnete: Man habe sich mehrere verschiedene Wärmebildkameras angesehen, doch das sei eine Preisfrage und es gebe nach oben hin keine Grenzen. Die Kamera der Firma Fischer decke die Notwendigkeit ab und sei vom Preis her die angemessenste und günstigste, die es auf dem Markt gebe. Tull berief sich gleichzeitig auf die Empfehlung des Kreisbrandmeisters, dass weitere Zusatzfunktionen nicht unbedingt notwendig seien. Dem Antrag, für die Atemschutzträger der Wehren aus Landensberg und Glöttweng, die genannte Wärmebildkamera zu beschaffen, stimmten bis auf Johann Haas, die Räte letztlich alle zu.

Das Einebnen der Wiese beim Barfußpark hat sich verzögert. Dies soll nun im Herbst geschehen, damit das Gras besser einwachsen könne. Jetzt, auch aufgrund der bevorstehenden Ferien, sei der Barfußpark bereits gut besucht, so Bürgermeister Tull. Alexandra Merk erkundigte sich, ob dort in diesem Jahr wieder die Mobiltoiletten aufgestellt würden. Eigentlich würde man diese schon im Juni benötigen, da bereits jetzt schon viel Betrieb herrsche. Das sah auch Johann Haas so: Man habe das schon einmal festgelegt, dass das im Juni geschehe und im Grunde genommen würde eine Toilette ausreichen. Bürgermeister Tull versicherte, dass er dies veranlassen werde.

Weiter informierte der Bürgermeister, dass sich das Pfarramt Landensberg für den Zuschuss für das Streichen des Westgiebels der Kirche in Landensberg sowie für die verschiedenen Verschönerungsmaßnahmen am Leichenhaus und an der Kirchenmauer bedankt habe. Für die Kirchengemeinde sei dies ein weiterer Antrieb und eine Wertschätzung an die Verstorbenen.

Themen Folgen