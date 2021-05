Waldstetten

vor 19 Min.

Wie die Kita in Waldstetten erweitert wird

Die Kindertagesstätte St. Martin in Waldstetten: Mit einem nach Süden verlaufenden Anbau an der Ostseite des Gebäudes soll die Einrichtung künftig mehr Platz bieten.

Plus Im Waldstetter Marktgemeinderat wurde vorgestellt, was alles passiert, damit St. Martin mehr Platz bieten kann. Auch bei der Hundesteuer gibt es Neuigkeiten.

Von Peter Wieser

Die Entscheidung für eine Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin in Waldstetten war bereits Ende letzten Jahres gefallen. Derzeit wird diese von 36 Kindergartenkindern sowie von sechs Kindern unter drei Jahren besucht. Künftig soll die im September 1978 mit zwei Gruppen in Betrieb gegangene Einrichtung für zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe und damit für insgesamt 65 Kinder Platz bieten. Ulrich Müller von Ingenieurbüro Müller aus Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) stellte in der Sitzung des Waldstetter Marktgemeinderats am Montag die Vorentwurfsplanung vor.

