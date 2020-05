07.05.2020

Walter Sauter: Endlich Aufstehen ohne Termine

Zwölf Jahre lang war er Bürgermeister von Bubesheim: Walter Sauter über sein größtes Projekt, die Anspannung im Amt und eine Anrede, die er nicht vermissen wird.

Von Sandra Kraus

Nach 30 Jahren in der Kommunalpolitik verabschiedet sich Walter Sauter. Zwölf Jahre Bürgermeister von Bubesheim, sechs Jahre Zweiter Bürgermeister und davor zwölf Jahre als Gemeinderat der Freien Wähler sind eine lange Zeit. „Ich wollte alles machen, was ich gemacht habe, und ich habe es gern gemacht. Es war schön für andere da zu sein, aber jetzt muss es gut sein“, blickt Walter Sauter zurück.

Zur Politik kamen noch etliche Ehrenämter in Bubesheimer Vereinen dazu. Auch hier will sich Sauter verabschieden. „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ sang einst Udo Jürgens. Für den 66 Jahre alten Bubesheimer Walter Sauter soll ein freies und ungebundenes Leben beginnen. „In der Früh’ aufstehen und keinen Termin haben, darauf freue ich mich.“ Die Reise- und Urlaubspläne der Familie Sauter hat das Coronavirus durcheinandergebracht. Anstatt Kroatien, Bodensee und Südtirol geht es jetzt in den großen Garten. Einiges soll neu angelegt werden; bleiben werden Gemüsegarten, Gewächshaus und Blumenwiese. Mit dem Fahrrad werden Walter Sauter und seine Gattin Karin auch öfter unterwegs sein.

Sorgen mit der Wasserversorgung

Gefragt nach seinem größten Projekt als Bürgermeister nennt Sauter ganz klar die Wasserversorgung. Was da im November 2018 nach einer Besichtigung rund um das Wasserhaus in der Grottenau ins Rollen kam, überraschte letztlich auch Sauter: „Dass die Mängel so gravierende Auswirkungen haben, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht.“ Das Wasserhaus wird für immer geschlossen bleiben, die Trinkwasserversorgung musste komplett neu organisiert werden. Einfach war das nicht, es gab Abkochgebote und Notwasserleitungen, wenig Druck in der Leitung, dafür enorme Anspannung beim Rathauschef. „In all den Jahren als Bürgermeister waren Druck und Belastung am Höchsten, als die Notwasserversorgung über den ehemaligen Fliegerhorst eingestellt werden musste und das Wasser beim Sportplatz mit Schläuchen aus Günzburg zu uns kam. Diese Zeit kostete Substanz“, gibt Sauter offen zu.

Ein Jahr und viele Ratssitzungen und Gespräche später sind die Weichen gestellt. „Es ist alles geregelt. Der Wasserliefervertrag mit den Stadtwerken Günzburg ist unterschrieben, ebenso die technische Betriebsführung durch Günzburg und der Gestattungsvertrag für den Anschluss an das Günzburger Wassernetz. Die Planungen des Ingenieurbüros für den Bau des Wasserhauses und der Leitungen zu den Bubesheimer Brunnen und hinunter nach Günzburg laufen. Aktuell wird der Standort des neuen Wasserhauses auf dem Gelände des ehemaligen Wertstoffhofs vermessen.“

Ohne Unterstützung geht nichts

In die Amtszeit von Sauter fallen auch der Neubau von zwei Brücken über den Bubesheimer Bach und die Einweihung des Kinderhauses St. Anna mit Kindergartengruppen und Kinderkrippe. „Als Bürgermeister braucht man die Unterstützung von Gemeinderat und Verwaltung, sonst geht nichts“, ist sich Sauter sicher. Bei der Entwicklung des Fliegerhorstes Leipheim zum heutigen Areal Pro, das zu einer absoluten Erfolgsgeschichte wurde, gehörte Sauter zu den Gegnern einer Autobahnanschlussstelle Bubesheim. Die hätte zu viel Fläche zerstört und die Kommune in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Sauter hatte schon früh die Idee, die Anschlussstelle Leipheim nach Süden zu verschieben. Fast so wie die Planungen jetzt laufen.

Für hitzige Debatten im Dorf sorgte das immer noch im Planungsstatus stehende Gaskraftwerk Leipheim. Sogar zwei Bürgerbegehren hatte es 2011 gegeben, letztlich entschieden sich die Bubesheimer für das Gaskraftwerk, gebaut ist es bis heute nicht. Sauter ist pro Gaskraftwerk eingestellt. „Anstrengend ist das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters auf jeden Fall. Man ist quasi immer im Amt, kein Feierabend. Samstag und Sonntag sind nicht tabu.“

Viele tolle Erfahrungen

Was ist die meistgehörte Anrede für den Bürgermeister? „Weil i di grad triff, …“, gefolgt von einer Frage, Bitte oder einem Vorschlag. Es freut Sauter, dass die Bubesheimer den kostenlosen Glasfasernetz-Ausbau bekommen und eine Ampel für die Kreuzung in der Dorfmitte, dem Bubesheimer Stachus. Auf gutem Weg sei der Bargeldautomat. Eine Sache wurmt Sauter. „Unser Gängele ist immer noch zu! Es war mir trotz vieler Gespräche nicht möglich, den Privatgrund, über den das Gängele zwischen Gartenstraße und Günzburger Straße verläuft, zu kaufen.“ Tolle Erfahrungen waren hingegen die vielen Geburtstage, Goldenen Hochzeiten und Vereinsveranstaltungen, einschließlich der Treffen mit der französischen Partnergemeinde Saint Fulgent im Westen Frankreichs. Sauter ist gerne unter Leuten, doch die zwei Abschiedsbrotzeiten, die er ausgibt und selbst bezahlt, eine für die Verwaltung und eine für den Gemeinderat, finden mit dem gebotenen Sicherheitsabstand statt.

