vor 19 Min.

Was Röfingen in diesem Jahr ausgeben möchte

Es ist über den Haushalt beraten worden. Eine weitere Kreditaufnahme wäre möglich.

Zwei große finanzielle Brocken hat die Gemeinde Röfingen in diesem Jahr zu bewältigen. Zum einen ist dies der Bau der Kinderkrippe im Ortsteil Roßhaupten, zum anderen ist es das neue Baugebiet Kirlesberg-Ost in Röfingen. Manuela Hesse, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, stellte in der Sitzung am Montag das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 vor. Für die Krippe war bereits im vergangenen Jahr ein Betrag in Höhe von 350000 Euro veranschlagt. In diesem Jahr kommen noch weitere 851000 Euro an Hochbaumaßnahmen zuzüglich der Baunebenkosten wie Planungs-, Techniker- und Statikerleistungen in Höhe von 191000 Euro hinzu.

Was Gemeinderatsmitglied Anton Bachmayer (CSU/FW) dabei nicht gefiel, waren die Zuschüsse in Höhe von nur gut 444000 Euro, nicht einmal 40 Prozent der Kosten, wie er bemerkte. Ähnlich sah es Hermann Haug (CSU/FW): Anfangs seien andere Zuschussquoten zugesagt und es sei immer von hohen Fördersätzen gesprochen worden. „Es war einmal von 80 Prozent die Rede“, so Haug. Man habe versucht, so viel wie möglich herauszuholen, verwies Bürgermeister Hans Brendle (UWRR) auf die aktuellen Förderprogramme. Zweiter Bürgermeister Ralf König (UWRR) fügte hinzu: „Wir haben uns dafür entschieden und es war eine gute Entscheidung.“ Auch beim Kindergarten selbst würden auf die Gemeinde noch Kosten zukommen, da dieser inzwischen nicht mehr auf dem neuesten Stand sei, erinnerte Bürgermeister Brendle.

Einen weiteren großen Posten stellt das Baugebiet Kirlesberg dar. Der im Jahr 2017 veranschlagte Betrag in Höhe von 1,7 Millionen Euro für Grunderwerb sei noch nicht ausgeschöpft, in diesem Jahr kämen noch weitere 982000 Euro hinzu, so Kämmerin Hesse. Weiter sind in diesem Jahr zunächst 188000 Euro an Planungskosten vorgesehen, für die Erschließung sind im kommenden Jahr 771000 Euro sowie der Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserzweckverband in Höhe von rund 190000 Euro veranschlagt. Damit für allgemeinen Grunderwerb Handlungsspielraum besteht, ist weiter ein Betrag von 100000 Euro vorgesehen.

Die Friedhofsmauer bleibt ein Thema

Für die Sanierung der Friedhofsmauer bleibt der Betrag in Höhe von 75000 Euro im Investitionsprogramm bestehen, falls tatsächlich mit den Planungen begonnen werden sollte. Auch das Thema Feldwegsanierung kam zur Sprache. Benno Schmid (UWRR) schlug vor, zunächst abzuwarten, bis die Zahlen für den Bau der Kinderkrippe endgültig auf dem Tisch liegen. Hermann Haug dagegen meinte: „Die Folgekosten werden jedes Jahr höher.“ Man werde die Anregung annehmen, in den Haushalt einarbeiten und dann darüber abstimmen, sagte Bürgermeister Brendle. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinssatzes wurde einer weiteren möglichen Kreditaufnahme in Verbindung mit Baugebiet und Krippe in Höhe von gut 500000 Euro zugestimmt.

Auch für die Beschaffung einer Geschwindigkeitswarnanlage fiel am Montag die Entscheidung. Es handelt sich um ein Gerät mit Solarzelle und Batterie als Pufferspeicher. Zunächst soll dieses im Wechsel an den Ortseingängen von Röfingen und Roßhaupten eingesetzt werden. Der Preis beträgt circa 3200 Euro brutto. Weiter informierte Bürgermeister Brendle über die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr Röfingen. Der erste Teil werde jetzt, der zweite im Dezember bestellt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Roßhaupten soll in diesem Jahr noch Überjacken erhalten. Dem Beitritt der Gemeinde Heretsried im Landkreis Augsburg zur kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben/Mitte wurde ebenfalls zugestimmt.

Michael Mayer (CSU/FW) machte auf den abgetragenen Erdwall bei der Deponie in Roßhaupten aufmerksam, die nun nur durch einen Bauzaun gesichert sei. Dies sei vom Landratsamt genehmigt und es werde in der Regel überwacht. Man werde dies prüfen, versicherte Bürgermeister Brendle. (wpet)

Themen Folgen