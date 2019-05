vor 34 Min.

Wenn Kinder mit Gewalt in der Familie konfrontiert werden

Warum Fälle speziell in Flüchtlingsfamilien das Jgendamt vor große Herausforderungen stellen. Ein Beispiel aus dem Landkreis Günzburg.

Von Till Hofmann

3, 7, 9. Das sind überschaubare Größenordnungen. Sie fallen an sich nicht ins Gewicht. Und doch spricht die Leiterin des Günzburger Kreisjugendamts, Antonia Wieland, am Montag gegenüber den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses von einem „großen Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen“. Die Ziffern sind Fallzahlen. Dreimal hatte das Jugendamt im Jahr 2017 mit Kindeswohlgefährdungen in Familien mit Asyl- und Fluchthintergrund zu tun. Im vergangenen Jahr waren es im Landkreis Günzburg dann sieben Fälle. Und 2019 musste die Behörde bereits neun Mal tätig werden – dabei ist das Jahr noch nicht einmal zur Hälfte vorüber.

Dabei sagt die schiere Zahl noch nichts über die Komplexität der Probleme aus, die sich vor den Experten auftürmen. „Es ist ein schwieriges Handling auch für uns“, meint Wieland und schildert dem Ausschuss ein Musterbeispiel; eines, das sich im Landkreis so zugetragen hat, aber anonymisiert ist.

Eine Verständigung mit der Frau ist schwierig

Dabei geht es um eine Familie, die aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Das Ehepaar lebt mit seinen vier Kindern im Alter zwischen einem Jahr und acht Jahren zusammen. Ende September 2018, dem Zeitpunkt der ersten Meldung, war die Frau wieder im zweiten Monat schwanger. Da sie in den drei oder vier Jahren, in denen die Familie in Deutschland lebt, immer kleinste Kinder zu versorgen hatte, konnte sie noch keinen Sprachkurs belegen. Es ist daher nur schwer möglich, mit ihr zu sprechen. Über eine Mittelsfrau, die die Sprache der Mutter beherrscht, erfährt das Jugendamt, dass die Ehefrau und ihre Kinder Angst vor dem Mann bzw. dem Vater haben. Er trinkt täglich und schlägt seine Frau häufig. Die Kinder schlägt er selten, aber es herrscht ein sehr aggressiver Ton.

Knapp acht Monate später wird die Polizei auf den Mann aus Afghanistan aufmerksam wegen eines gemeldeten Vorfalls häuslicher Gewalt. Die Beamten kommen vor Ort und hören in dem Wohnhaus bereits das Schreien und Weinen eines Kindes. Der Kindsvater ist auf dem Boden liegend, umgeben von Bierflaschen und offenen Tabakdosen aufgefunden worden. Neben ihm ist laut Polizei ein Kind gesessen. Dem Mann wurde ein Kontaktverbot und ein Platzverweis mehrfach verständlich erläutert. Der habe angegeben sich nicht davon abhalten zu lassen, seine Kinder zu sehen und verweigerte seine Unterschrift nach Belehrung über den für ihn drohenden Gewahrsam. Er verbrachte schließlich eine Nacht in der Zelle. Die Ehefrau wollte den Polizeibeamten Verletzungen an Armen und Beinen, die der Ehemann ihr zugefügt haben soll, nicht zeigen.

Gewaltfreie Erziehung ist "nicht das Thema"

Wieland spricht von „anderen Rahmenbedingungen“ für Kinder von Geflüchteten, die aus fremden Kulturkreisen kommen. Gewaltfreie Erziehung sei dabei „nicht das Thema“ der Eltern. Dass eine Frau vor dem gewalttätigen Ehemann in einem Frauenhaus Schutz suche, kenne die Gepeinigte nicht. Sie wolle wieder zu ihrem Mann zurück. Und auch Verpflichtungen wie einer Schuleingangsuntersuchung kämen die Erziehungsberechtigten einer Flüchtlingsfamilie oft nicht nach, „weil sie das nicht kennen und keine Vorstellung davon haben, zu was das gut sein soll“. Unter Umständen kann das gleich zu Konflikten mit Behörden führen. Das Leben in einer Massenunterkunft ohne Privatsphäre, ohne Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, damit diese ungestört Hausaufgaben machen können, und manchmal sogar ohne Spielsachen strengt die Menschen an. Das Jugendamt agiert in solchen Fällen grundsätzlich im Tandem: Mit einer sozialpädagogischen Familienhilfe und einem Fremdsprachenbegleiter, der übersetzen kann, worauf es ankommt. „Ehrenamtliche sind mit einer solchen Situation überfordert“, sagt Wieland, „ohne den freiwilligen Helfern zu nahe treten zu wollen“. Sie erwartet steigende Dolmetscherkosten, weil es einen vermehrten Bedarf gebe. Außerdem seien auch steigende Kosten im Bereich der ambulanten Hilfe zu erwarten.

Sie steigen ganz allgemein (also auch jenseits von Flüchtlingsfamilien) im Landkreis Günzburg an. Im Jahr 2017 lag die Zahl bei 223. Ein Jahr später waren es bereits 259 Meldungen.

Themen Folgen