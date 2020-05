06.05.2020

Wer Legoland öffnet, übernimmt eine große Verantwortung

Die geplante Saisoneröffnung Ende Mai ist für alle Beteiligten eine herausfordernde Geschichte.

Von Till Hofmann

Das Wort „Regionalität“ macht in den Zeiten einer globalen Corona-Pandemie Karriere. Viele Bundesländer waren nicht bereit, sich länger vom Bund am Gängelband führen zu lassen. Das hat mit einem föderal verfassten Staat, Politikern, die gerne als „Macher“ dastehen wollen, und einem höchst unterschiedlichen „Infektionsgeschehen“ zu tun: An der Grenze des Saarlands zu Frankreich sieht es anders aus als im östlichen Sachsen. Deshalb gehen die Länder nun verstärkt eigene Wege – um den Preis, dass sie auch die Verantwortung übernehmen müssen, wenn der Bund die Zügel lockert.

So wird das vermutlich auch in Bayern funktionieren. Denn auch dort sind die Gegebenheiten ziemlich unterschiedlich. Der Landkreis Günzburg ist bislang ausgesprochen glimpflich in dieser Krise davongekommen. Andere Gebietskörperschaften hatten und haben deutlich größere Probleme. Der als „Kontrolletti“ bekannte Ministerpräsident Söder wird Verantwortung nach unten abgeben, um dieser „Regionalität“ Rechnung zu tragen.

Ob sich der Landkreis Günzburg darüber freuen soll, steht noch nicht fest. Denn aus der Verantwortung kann schnell ein „Schwarzer Peter“ werden, wenn etwas schiefläuft. Die Kreisverwaltung wird sich in folgendem Spannungsfeld zurechtfinden müssen: Niemand vor Ort will schuld daran sein, falls Legoland bei einer noch längeren Schließung in eine wirtschaftlich bedrohliche Situation käme. Aber es will sich auch keiner jemals anhören, dass aus Fahrlässigkeit die einstige Virenschleuder Ischgl durch den Hotspot Günzburg abgelöst wurde.

