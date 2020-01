vor 55 Min.

Wie leicht ist die Parkplatzsuche in Städten im Landkreis?

Seit November 2018 zeigt das Parkleitsystem in Günzburg, wo sich in der Stadt noch freie Parkplätze befinden.

Wie Städte in der Region mit dem Mangel an Stellplätzen umgehen und was sich in Zukunft verändern soll.

Autofahrer kennen das Problem: Parkplätze in den Innenstädten sind oft rar. Da macht auch die Region keine Ausnahme. Wo gibt es die größten Probleme? Was wurde in den vergangenen Jahren dagegen getan? Wir haben uns umgehört.

Günzburg Wo es in Günzburg (freie) Parkplätze gibt, zeigt seit 2018 das Parkleitsystem der Stadt. Dynamische Willkommenstafeln oder Wegweiser weisen die Parkplatzsuchenden zum Ziel, sagt Julia Ehrlich, Sprecherin der Stadt Günzburg. Die Freitextanzeige an den Willkommenstafeln weisen außerdem auf verkehrsrelevante Ereignisse, wie zum Beispiel Veranstaltungen auf dem Marktplatz oder größere Straßensperrungen, hin.

Drei Parkhäuser in der Innenstadt

In der Günzburger Innenstadt befinden sich drei Parkhäuser sowie rund 1500 oberirdische Parkplätze. Dafür müssen die Autofahrer aber bezahlen. Die Kosten liegen zum Beispiel bei den Parkhäusern bei 50 Cent pro angefangener Stunde, auf den Parkplätzen sind für zwei Stunden Parken 1,70 Euro fällig, auf den sogenannten Shopping-Parkplätzen kosten vier Stunden nur zwei Euro. Auch für Pendler stehen Parkplätze bereit: Am Parkplatz an der Ichenhauser Straße neben der Arbeitsagentur darf für einen Euro am Tag geparkt werden. Pendlern, die mit der Bahn weiterreisen wollen, steht am Auweg ein Pendlerparkplatz mit 300 Parkplätzen zur Verfügung.

„Eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen den Klimawandel liegt wohl im Bereich der Mobilität“, sagt Julia Ehrlich, Sprecherin der Stadt Günzburg. Hier habe Günzburg in den vergangenen beiden Jahren die ersten Weichen für die Zukunft gestellt. „Mit der Erarbeitung und Umsetzung des Ladeinfrastrukturkonzeptes konnte ein erster Schritt in Richtung E-Mobilität gemacht werden.“ Aktuell gib es in Günzburg 17 Elektroladestationen, zwei davon sind sogenannte Schnellladesäulen. Im Frühjahr 2020 möchte die Stadt Günzburg außerdem überdachte Fahrradparkplätze in der Innenstadt (Kapuzinergasse) bauen.

Stadtrat sieht mehrheitlich keine Notwendigkeit

Burgau Lange war um ein mögliches Parkdeck an der Mühl- und Stadtstraße in Burgaus Innenstadt gerungen worden. Vor allem die Händler hatten es gefordert, weil es im Zentrum zu wenige Stellflächen gebe, seit auf dem früheren Zimmermann-Areal gebaut wird. Doch der Stadtrat entschied sich nach einem Verkehrsgutachten, das keine Notwendigkeit dafür sah, schließlich mehrheitlich gegen das Projekt.

Das Gutachten hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass eine strengere Verkehrsüberwachung dafür sorgen würde, dass die vorhandenen Stellflächen nicht von Dauerparkern belegt sind. Die Stadt hat so oder so bereits ein paar neue Parkflächen in der Innenstadt geschaffen: am Spitalberg sind es 16, gegenüber des Therapiezentrums 32, oberhalb des Rathauses sieben mit einer Option auf 20 weitere und sieben am Kirchplatz. Weitere sind derzeit aber nicht geplant, sagt Stadtbaumeister Werner Mihatsch.

Neue Parkflächen in der Altstadt

Leipheim „Die Anzahl der Fahrzeuge hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen“, sagt der Leipheimer Bürgermeister Christian Konrad. „Darauf reagieren wir.“ Der Bedarf an Stellplätzen ist natürlich auch in der Leipheimer Innenstadt gegeben, auch wenn in den vergangenen Jahren bereits einiges gemacht worden ist. So wurden zum Beispiel in der Altstadt zwei neue Parkflächen errichtet. An der Günzburger Straße laufen außerdem derzeit die Arbeiten für eine weitere größere Stellplatzfläche.

Immer noch in Planung ist ein Parkstadel: In der Kirchstraße soll eine Parkgarage mit bis zu 60 Stellflächen entstehen. Die Planungen dafür sind laut Bürgermeister Konrad bereits in der Endphase, wann das Projekt umgesetzt werden kann, hängt allerdings vor allem von der finanziellen Lage der Stadt Leipheim ab.

Für Neubauten gilt die Stellplatzsatzung der Stadt. Darin aufgeführt ist auch: Beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit mehr als sechs Parteien muss eine Tiefgarage gebaut werden. „Wir wollen den ruhenden Verkehr in Leipheim neu sortieren.“ Parkende Autos sollen vor allem aus den engen Gassen der Altstadt verschwinden. Aber, so betont Bürgermeister Konrad, dafür müssen natürlich Möglichkeiten geschaffen werden, um die Fahrzeuge anderweitig abzustellen.

Zufrieden mit der aktuellen Situation

Ichenhausen Parkplätze gibt es wahrscheinlich nie genug, sagt der Ichenhauser Bürgermeister Robert Strobel. „Aber mit der Situation hier können wir zufrieden sein. Im Moment reichen die Parkplätze aus.“ In Ichenhausen gebe es derzeit genug öffentliche Parkplätze und eine Tiefgarage in der Innenstadt. Das Besondere: All diese Stellflächen können kostenlos genutzt werden.

Vor etlichen Jahren wurde bei der Neugestaltung des Schlossplatzes auch eine Tiefgarage gebaut. „Das war damals sehr weitsichtig“, meint Strobel. Auch bei der Fachklinik sind neue Stellplätze entstanden. „Die Stadt hat das Grundstück dafür bereitgestellt“, so der Bürgermeister. Nach dem gleichen Modell sind bei der Seniorenwohnanlage neue Besucherparkplätze entstanden.

Schon seit Jahren gibt es eine Stellplatzsatzung in Ichenhausen. Über diese wird man sich in naher Zukunft aber Gedanken machen müssen, so Strobel. Schon jetzt werden durch die Bebauungspläne strengere Auflagen geregelt. So müssen beispielsweise pro Wohnung zwei Stellplätze nachgewiesen werden – und nicht wie in der Satzung vereinbart einen.

