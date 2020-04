11:00 Uhr

Wie unsere Vorfahren Krisen der Jahrhunderte bewältigten

Die Collage zeigt die Günzburger Feuerwehr im Jahr 1906. Nach einem Brand in der Hofgasse 1856 gründeten Handwerker und Gewerbetreibende aus der Oberstadt den Löschverein. Löscheimer aus Leder mussten damals in jedem Haushalt bereitstehen, damit die Bürger im Brandfall Löschketten bilden konnten.

Die Corona-Krise ist für unsere Gesellschaft einschneidend. Im Heimatmuseum Günzburg zeugen Exponate von der Römerzeit bis zum Biedermeier von schweren Zeiten.

Von Bernhard Weizenegger

Noch nie wurden die Menschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so stark in ihren Grundrechten eingeschränkt wie derzeit während der Corona-Krise. Ein Blick in die Geschichte macht bewusst, dass in früheren Jahrhunderten viele existenzielle Herausforderungen zu bewältigen waren. Das Günzburger Heimatmuseum ist derzeit wie alle Kultureinrichtungen geschlossen. Stadtarchivar und Museumsleiter Raphael Gerhardt zeigt Ausstellungsstücke, die von Schicksalen, von der Hoffnung und vom Glauben der Städter erzählen.

Eines der wertvollsten Exponate ist in der Römerabteilung im zweiten Stock zu finden: Der Opferaltar der Günzburger Müller für Neptun, den Gott des Wassers. „1784 haben ihn Fischer in der Günz entdeckt und wollten daraus eigentlich einen Grabstein fertigen“, erzählt Gerhardt. Der Stein ist das älteste Zeugnis für Wassermühlen nördlich der Alpen. Die Müller baten die Gottheit wohl um ausreichend, aber nicht zu viel Wasser auf die Mühlen.

Nicht nur Wasser kann verheerende Kräfte entwickeln, auch Feuer war eine der großen Gefahren. So gibt es nur wenige Zeugnisse vom Stadtbrand anno 1735. Damals brach Feuer in einem Anwesen in der Unterstadt aus. Starker Westwind fachte die Flammen an und steckte insgesamt etwa 180 Häuser in Brand. Alle nördlich des Marktplatzes, der wie eine Brandschneise den südlichen Bereich verschonte.

Bau der Frauenkirche als Konjunkturhilfe

Auch die gotische Frauenkirche brannte nieder. „Nur ein Jahr später wurde – wohl auch als Konjunkturhilfe für die heimischen Handwerker – Kirchenbaumeister Dominikus Zimmermann mit dem Bau der neuen Frauenkirche beauftragt, heute ein Schmuckstück unserer Stadt“, erzählt der Museumsleiter. Vom Wiederaufbau zeugen auch sogenannte „Feierabendziegel“: Dachziegel der letzen Tagesfertigung wurden als Glücksbringer mit Jahreszahl und Zeichnungen verziert. In der Postgasse wurde ein Ziegel aus dem Brandjahr 1735 gefunden.

Wie wichtig der Volksglaube war, zeigen Votivbilder und Wachsmodelle im Museum. Sie erbaten Schutz oder waren Zeichen des Danks für geheilte Krankheiten.

1860: Ein Ehepaar betet für das Vieh, das die existenzielle Grundlage der Familie darstellt. Bild: Bernhard Weizenegger

1622 ist die erste Apotheke in der Stadt nachgewiesen. Die Amtszeit des Markgrafen Karl von Burgau zog wohlhabende Bürger an, die sich Medikamente und ärztliche Versorgung leisten konnten. Ein Biedermeierschrank aus der Oberen Apotheke zeugt mit seinen Aufbewahrungsgefäßen vom damaligen Wissensstand. Wie heute wurden auch Anfang des 19. Jahrhunderts von Amtsärzten Daten über den Gesundheitszustand der Bayern gesammelt. Sie fanden Eingang in die Physikatsberichte .

Ein Video zur Spurensuche im Günzburger Heimatmuseum finden Sie hier:

Schon in der Römerzeit stellten sich die Menschen in Günzburg auf Krisen ein. Der Leiter des Heimatmuseums, Stadtarchivar Raphael Gerhardt, erzählt über den wohl ältesten Römerfund des Museums: Ein Opferaltar der Müller für den Wassergott Neptun. Video: Bernhard Weizenegger

