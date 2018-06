27.06.2018

„Wir fühlen uns wohl in Thannhausen“

Der Baustoff-Fachhändler Baustoffe Raiss ist mit 18 Niederlassungen einer der Großen im Bundesgebiet

Von Hans Bosch

Vor zwölf Jahren war es perfekt: Die Firma Raiss verließ den Standort in der Attenhauser Straße in der Stadt Krumbach und verlagerte ihren Baustoff-Fachhandel in das Mindelried nordwestlich von Thannhausen. Grund des Standortwechsels war das zu kleine und nicht weiter ausbaufähige Areal und der Fakt: Krumbach konnte der expandierenden Fachfirma kein entsprechendes Grundstück bieten.

Die Mindelstadt Thannhausen erhielt den Vorzug gegenüber anderen Kommunen und „das war richtig, denn wir fühlen uns hier heute noch sehr wohl“, wie Prokurist und Niederlassungsleiter David Büchele im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Derzeit arbeiten in der Zentrale und dem Verwaltungssitz der Firmengruppe 64 Mitarbeiter; in Krumbach waren es damals 35. Insgesamt besitzt das Unternehmen mit seinen inzwischen 18 Niederlassungen 275 Beschäftigte. Was die Zweigstellen betrifft, so sind diese auf ganz Deutschland verteilt. Je sieben befinden sich im süddeutschen Raum und in Ostdeutschland. Hinzu kommen vier Naturstein-Zentrallager in Stuttgart, Nürnberg, Bamberg und Magdeburg.

Raiss gilt ebenso als einer der Großen im Bereich Import von Natursteinen. Sie kommen aus aller Welt, wenngleich in der Hauptsache aus China, Portugal, Spanien und der Türkei und werden mit Binnenschiffen oder Seecontainern in den dortigen Hafenanlagen umgeschlagen und nach Möglichkeit in Lkws direkt auf die Baustellen gebracht.

Büchele lässt erkennen, dass die Firma erneut an eine Betriebserweiterung denkt und entsprechende Gespräche mit der Stadtverwaltung führt. Eile sei nicht geboten, denn der Firmensitz sei geografisch und damit auch logistisch für den Großteil der Kunden im süddeutschen Raum günstig gelegen und ebenso verkehrsmäßig schnell erreichbar. Der Prokurist: „Wir legen großen Wert auf Regionalität.“ Bewährt hat sich nach seiner Ansicht die bisherige Firmendevise, als „Fachhändler rund ums Bauen“ alles zu bieten, gleichgültig ob es sich um Großprojekte oder Einfamilienhäuser, Neubauvorhaben, Althaussanierungen oder Gartengestaltung handelt. Im Klartext: „Der Kunde, ob Profi oder Privatmann, erhält durch unsere qualifizierten Mitarbeiter eine fachkundige Beratung für Baustoffe vom Keller über das Dach bis zu den Außenanlagen.“ Das Warensortiment umfasst rund 15 000 verschiedene Artikel und garantiert schnelle Liefermöglichkeiten. Büchele fügt einen weiteren Aspekt hinzu: „Unsere Beratungskräfte erfahren eine spezielle Weiterbildung. Den notwendigen Nachwuchs bilden wir selbst aus.“

Die Regionalität zeigt sich auch in den Besitzverhältnissen. Das Unternehmen war 1957 von Ervedo Raiss am Krumbacher Bahnhof gegründet worden. Er verkaufte es 1979 an die Gesellschafter des Sanitärgroßhändlers Richter & Frenzel, der auch in Krumbach eine Filiale unterhält und wird seit dieser Zeit unabhängig und eigenständig als „Schwester“ geführt. Erfolgreich, wie die kontinuierliche Steigerung des Umsatzes in der gesamten Firmengruppe auf zuletzt 140 Millionen Euro zeigt.

