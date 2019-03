vor 31 Min.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A8

Bei einem Unfall auf der A8 Richtung Stuttgart gab es am Donnerstag zwei Schwerverletzte und 120.000 Euro Sachschaden. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Ein 49-jähriger Autofahrer übersah nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg bei einem Überholversuch ein Auto auf dem linken Fahrstreifen und rammte es. Beide Fahrzeuge schleuderten knapp 80 Meter nebeneinander her. Dann kam das zweite Fahrzeug, in dem ein 58-Jähriger saß, im Grünstreifen zum Stehen.

Der Stau auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg war zehn Kilometer lang

Der Unfallverursacher schleuderte noch weiter über die Fahrbahn, gegen einen Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen und in die Betonleigleitwand. Der 49 Jahre alte Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit Helikoptern in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 58-jährige Fahrer des überholenden Autos hatte mehr Glück: Er und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dem Fahrer des Lastwagen geschah nach Angaben der Polizei nichts.

Insgesamt entstand bei den Unfall ein Sachschaden in Höhe von knapp 120.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Der dadurch verursachte Stau war laut Polizei knapp zehn Kilometer lang. (AZ)

