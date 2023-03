Prozess in Günzburg

Unterschlagene Pakete bringen Post-Mitarbeiter saftige Geldstrafe ein

Plus Er wollte eine eigene Postfiliale betreiben. Doch ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg geriet auf kriminelle Abwege und landet vor Gericht in Günzburg.

Von Wolfgang Kahler

So hatte sich ein 24-Jähriger seinen Einstieg in die Selbstständigkeit sicher nicht vorgestellt: Mit einer eigenen Postfiliale hoffte der Mann auf eine sprudelnde Geldquelle, stattdessen geriet er auf kriminelle Abwege. Er bestellte mehrere Pakete mit Softair-Waffen und Ausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro in seine Filiale – aber ohne sie zu bezahlen. Dafür kassierte er vom Günzburger Schöffengericht eine happige Geldstrafe.

