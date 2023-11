Nicole Faulhaber ist jetzt stellvertretende FDP-Bezirksvorsitzende

Die Direktkandidatin der Liberalen für die Landtagswahl im Landkreis Günzburg nimmt parteiintern eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter.

Die FDP ist nicht mehr in den Landtag gekommen. Deshalb hat Nicole Faulhaber, liberale Direktkandidatin im Stimmkreis Günzburg, erst gar keine Rechenspiele anstellen müssen. Innerhalb der Partei macht die Versicherungskauffrau, die seit wenigen Jahren in Münsterhausen lebt, Karriere.

Sie ist nicht nur mit Herbert Blaschke Kreisvorsitzende der FDP im Landkreis Günzburg. Beim Bezirksparteitag In Betzigau (Kreis Oberallgäu) ist sie unlängst zur stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt worden. Die Schwaben-FDP führt weiterhin der Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae an. Er steht nun an einer Doppelspitze mit der bisherigen Vorsitzenden der Jungen Liberalen Schwaben, Rebecca Müller-Zurlinden. Dies ist die erste Doppelspitze in der 75-jährigen Geschichte der schwäbischen FDP. (ioa)