Gehölzarbeiten: Diese Straßen im Landkreis werden ab Montag gesperrt

Bei Kissendorf und Jettingen werden in der kommenden Woche Gehölze zurückgeschnitten und Flächen gerodet. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag im nördlichen Landkreis Günzburg auf Behinderungen einstellen. In Bibertal und in Jettingen stehen Gehölzarbeiten an, die Vollsperrungen von Straßen zur Folge haben. Der Verkehr wird umgeleitet.

Wegen der Gehölzpflegearbeiten wird die Staatsstraße St2020 bei Kissendorf im außerörtlichen Bereich gesperrt, informiert das Staatliche Bauamt Krumbach. Die dafür notwendige überörtliche Umleitung wird von der Straßenmeisterei Günzburg ausgeschildert. Diese führt von der Kreuzung St2020/ GZ29 zwischen Kissendorf und Raunertshofen über die Kreisstraße GZ 29 Richtung Silheim und dann über die Staatsstraße St 2023 zurück nach Kissendorf (und umgekehrt). Die Vollsperrung findet tagsüber von Montag, 26. Februar bis Donnerstag, 29. Februar statt. Nachts werde die Vollsperrung jeweils abgebaut, sodass die Staatsstraße für alle befahrbar ist, heißt es aus der Baubehörde. Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr sowie Polizei-Fahrzeuge sind jederzeit berechtigt, den Baustellenbereich während der Vollsperrung zu passieren.

Rodungsarbeiten an der Mindelbrücke in Jettingen

Rodungsarbeiten finden kommende Woche im Bereich der Mindelbrücke in Jettingen statt. Auch hier ist eine Vollsperrung der Kreisstraße GZ17 vorgesehen. Die Arbeiten dienen laut Angaben des Staatlichen Bauamts als Vorbereitung für den Neubau der Mindelbrücke. Der Verkehr wird überörtlich umgeleitet vom Kreisverkehr St 2025/ GZ 17 bei Jettingen über die Staatsstraße St 2025 Richtung Autobahnanschlussstelle Burgau und dann über die Messerschmittstraße nach Jettingen (und umgekehrt). Die Vollsperrung findet nach Behördenangaben tagsüber an voraussichtlich zwei Tagen im Zeitraum von Montag, 26. Februar bis Donnerstag, 29. Februar statt. Nachts ist die Mindelbrücke für den Verkehr jeweils wieder freigegeben.

In beiden Fällen seien die Arbeiten nur unter Vollsperrung der jeweiligen Straßen möglich, heißt es aus dem Staatlichen Bauamt. Dort hofft man auf Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern. (AZ)