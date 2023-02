Polizei sucht Verursacher eines Unfalls in Bibertal

Die Polizei in Günzburg beschäftigt eine Unfallflucht bei Schneckenhofen: Nach einem Streifzusammenstoß entfernt sich der Unfallverursacher.

Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Am Dienstag fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf der Ortsverbindungsstraße aus Richtung Kleinkissendorf in Richtung Schneckenhofen. Dabei kam ihm laut Polizeiangaben ein dunkler Kleintransporter entgegen, dessen Fahrer zum Teil über der Fahrbahnmitte fuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Streifzusammenstoß mit den jeweils linken Außenspiegeln. Der Fahrer des dunklen Kleintransporters hielt nach dem Unfall nicht an, sondern fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)