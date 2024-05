83-Jähriger übersieht Auto und baut Unfall auf A8 bei Bubesheim

Ein Autofahrer übersieht beim Spurwechsel den Pkw einer 19-Jährigen. Es kommt zum Unfall, eine Person wird leicht verletzt. Beide Autos müssen abgeschleppt werden.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag auf der A8 bei Bubesheim einen Unfall verursacht, seine Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war der 83-Jährige auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw einer 19-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 60-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Pkw wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf ungefähr 16.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)