Falsche Polizisten verlangen Kautionszahlung für Enkel

Ein Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und verlangt eine Zahlung von einer 88-Jährigen. Mithilfe der Tochter wird der Betrugsversuch vereitelt.

Eine 88-jährige Frau aus Bubesheim ist Opfer eines Betrugsversuches durch einen falschen Polizeibeamten geworden. Am Mittwochvormittag erhielt sie einen Anruf, indem ihr der Anrufer mitteilte, dass ihr Enkel einen tödlichen Unfall verursacht hätte und nun eine Kautionszahlung fällig wäre. Zunächst nahm die Frau den Anruf ernst, wurde daraufhin jedoch misstrauisch und verständigte ihre Tochter. Diese wies ihre Mutter an, den Anruf mit dem falschen Polizeibeamten sofort zu beenden. Anschließend meldete sie den Betrugsversuch bei der Polizei Günzburg.

Die Polizei Günzburg weist darauf hin, dass durch die Polizei oder Justiz in Deutschland niemals Geld am Telefon verlangt wird. Auch wird durch die Polizei oder sonstige Amtspersonen niemals um die Aushändigung von Bargeld oder Wertsachen gebeten. Die Polizei appelliert, niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. Sie rät dazu, in einer solchen Situation zunächst Angehörige zu kontaktieren, um zu versuchen, den Sachverhalt abzuklären. Darüber hinaus sei es empfehlenswert in einem Fall mit Verdacht auf einen Betrug die Polizei zu verständigen. (AZ)