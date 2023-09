Manipulierte E-Mail ermöglicht Betrugsfall in Bubesheim

Eine Firma aus Bibertal wird im Internet betrogen. Ein Betrag im fünfstelligen Bereich wurde auf ein gefaktes Konto verbucht.

Die Firma mit Sitz in Bibertal erstattete am Donnerstagnachmittag bei der Günzburger Polizei Anzeige wegen Betruges. Die geschädigte Firma erhielt zunächst eine E-Mail mit einer Rechnung von einem bekannten Geschäftspartner. In dieser E-Mail fehlten laut Polizeiangaben jedoch die Bankverbindungsdaten. Wenige Minuten später ging die E-Mail erneut mit den Bankdaten ein.

Rechnung im fünfstelligen Bereich an Betrüger überwiesen

Vonseiten der Firma wurde die Rechnung im fünfstelligen Betrag bezahlt. Später stellte sich heraus, dass das Geld jedoch nicht beim ursprünglichen Rechnungssteller einging. Die Bankdaten der zweiten E-Mail waren manipuliert, sodass das Geld auf das Konto eines unbekannten Täters überwiesen wurde. Die weiteren Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übergeben. (AZ)