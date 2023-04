Bubesheim

16:25 Uhr

Mann setzt Haftzelle in Günzburg unter Wasser und randaliert

In einer Arrestzelle in Günzburg hat ein Mann randaliert.

Nach einem Streit in einer Arbeiterunterkunft in Bubesheim nimmt die Polizei zwei alkoholisierte Männer in Gewahrsam. Einer verhält sich immerhin friedlich.

Wegen eines Streites in einer Arbeiterunterkunft in Bubesheim ist am Samstag um 17 Uhr die Polizei Günzburg verständigt worden. Vor Ort wurden laut Bericht der Beamten zwei alkoholisierte Bewohner angetroffen, die aufgrund ihres aggressiven Verhaltens die Unterkunft verlassen sollten. Einer der beiden Männer wurde in Gewahrsam genommen, da er sich weiter aggressiv verhielt und der Aufforderung, die Unterkunft zu verlassen, nicht nachkam. Der andere war aufgrund seiner Alkoholisierung hilflos und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Die beiden Männer wurden jeweils in eine Arrestzelle der Inspektion Günzburg verbracht. Faustschlag in einer Arbeiterunterkunft in Bubesheim Aufgrund der Sprachbarriere und der Alkoholisierung der beiden Männer konnte der Grund des Streits, genauer gesagt das genaue Geschehen zunächst nicht abgeklärt werden. Im Nachgang stellten die Beamten fest, dass einer der beiden Männer den anderen durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzte. Während sich der Geschädigte der Körperverletzung in seiner Zelle friedlich verhielt, setzte der andere seine Zelle unter Wasser und beschädigte die Matratze. Weiter beleidigte er bei der Zellenkontrolle die Polizeibeamten mit verschiedenen Ausdrücken. Die beiden Männer wurden nach ihrer Ausnüchterung aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. (AZ)

