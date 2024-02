Bubesheim

Peter Führer ist gestorben: Erst der letzte Kampf ging verloren

Plus Sein Hobby machte Peter Führer aus Bubesheim zum Beruf: Mehr als 30 Jahre lang wirkte er als Sportredakteur für die Günzburger Zeitung. Jetzt starb er 80-jährig.

Von Jan Kubica

Das olympische Motto "Dabeisein ist alles" entsprach nicht seiner Lebenseinstellung, er wollte Erfolge feiern und Sieger sehen. Im Sport erlebte er dieses Gefühl immer wieder, seine Augen bekamen dann immer ein ganz spezielles Leuchten. Den letzten großen Kampf, den gegen die unerbittliche Geißel Krebs, hat Peter Führer nun nach jahrelangem Widerstand verloren. Zwei Tage vor seinem 81. Geburtstag ist der langjährige Sportredakteur der Günzburger Zeitung am 13. Februar 2024 gestorben.

Er hat immer gerne gelebt

Peter Führer hat immer gerne gelebt, betont seine Ehefrau Sigrid. Diese innere Einstellung und das Glück in der Familie schenkten ihm die Kraft, sich gegen die 2013 erstmals gestellte Diagnose zur Wehr zu setzen. Er blieb nach zwischenzeitlicher Besserung selbst dann zuversichtlich, als 2021 erneut ein Krebsleiden auftrat. Im folgenden Jahr fuhr er noch einmal gemeinsam mit seiner Frau in den Urlaub, sagte bei dieser Gelegenheit frohgemut und wie man das halt so sagt in solchen Momenten, er habe nicht wirklich daran geglaubt, so etwas noch erleben zu dürfen. Mit Tränen in den Augen schildert Sigrid Führer heute: "Wir waren viel zusammen in all den Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar."

