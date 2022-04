Über 25.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A8 bei Bubesheim

Ein 30-jähriger Fahrer verliert auf der A8 bei Bubesheim die Kontrolle über sein Auto und kommt von der Fahrbahn ab. Der Unfall wird von einem Gaffer gefilmt.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag auf der A8 in Höhe Bubesheim von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er mit zu hoher Geschwindigkeit bei Starkregen fuhr. Daraufhin prallte er gegen eine Leitplanke und kam schlussendlich zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

30-Jähriger wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Beim Aufprall gegen die Leitplanke zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden am Auto wird auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt, der Schaden an der Leitplanke auf 1500 Euro. Die Feuerwehr Günzburg sicherte die Unfallstelle und sperrte die beiden Fahrstreifen für kurze Zeit.

Während der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei einen anderen Fahrer, der die Unfallstelle mit seinem Handy filmte. Die Beamten holten ihn kurze Zeit später ein. Der Fahrer bekommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der unerlaubten Handynutzung. Das vorgesehene Bußgeld von 100 Euro wird aufgrund der angefertigten Videoaufnahmen verdoppelt. (AZ)