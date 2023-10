Unbekannte fährt Auto vor Metzgerei an und flüchtet

Eine Frau fährt in Bubesheim aus einer Ausfahrt heraus und beschädigt dabei ein anderes Fahrzeug. Weil sie einfach weiterfährt, wird sie von der Polizei gesucht.

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitagvormittag in Bubesheim ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fiat die Günzburger Straße in Bubesheim in Fahrtrichtung Schneckenhofen. Aus der Ausfahrt einer Metzgerei fuhr unvermittelt ein Mercedes auf die Fahrbahn und touchierte den Fiat, der an der linken Seite beschädigt wurde.

Die Fahrerin des Mercedes flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei der Fahrzeugführerin um eine ältere Dame handelt. Der Mercedes hat eine Günzburger Zulassung und silbernen oder blauen Lack. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Günzburg unter (08221) 919-0 gebeten. (AZ)