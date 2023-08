Auto schleudert bei Burgau auf der A8: 40.000 Euro Schaden

In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam es auf der A8 bei Burgau zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wie die Polizei mittelt, war auf der A8 am Samstagabend ein 47-jähriger Autofahrer in Richtung München unterwegs, als er im Bereich Burgau auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte zunächst über die Fahrbahn und überschlug sich in der Folge mehrfach, bevor es wieder auf den Rädern zum Stillstand kam.

Die Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Günzburg sowie das Technische Hilfswerk Günzburg waren im Einsatz. (AZ)